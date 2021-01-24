حازم إمام.. ثعلب الكرة المصرية «يراوغ» في ملعب السياسة

Sunday النهار

«الكابتن النائب».. لقب استحقه نجم نادي الزمالك، والمنتخب المصري لكرة القدم، حازم امام، بعدما اختاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ليكون ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، وهو شخصية هادئة تماما يعشقها الأهلاوية قبل الزملكاوية في مصر، وينتمي لأسرة رياضية عريقة ومعروفة.

«النهار» التقت «الثعلب الصغير» لتتحدث معه حول كواليس اختياره لعضوية البرلمان، والملفات التي سيعمل عليها خلال فترة عضويته في المجلس، كما امتد الحوار الى مناطق شخصية في حياة «أبو البنات»، سواء تلك الخاصة بطبيعة علاقته ببناته الثلاث، والدور الذي لعبته والدته الدكتورة ماجي الحلواني، عميدة كلية الاعلام سابقا، في حياته الشخصية والكروية، سيما وأنها مشجعة زملكاوية من العيار الثقيل. «الكابتن النائب» كشف أيضا الجانب الآخر من حياته، هواياته المفضلة.. سبب عشقه الكبير للرقم 14 طوال مسيرته الرياضية، وألقى الضوء على الدعم الذي تلقاه من والده الراحل الكابتن حمادة امام «الثعلب الكبير»، وموقفه من لعب ابنه في نادي الزمالك.. وكان الحوار التالي:

حدثنا عن شعورك بعد اختيارك لتكون ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب؟

أولا.. أريد الاشارة الى أن اختيار الرئيس السيسي لشخصي شرف عظيم وكبير لي ووسام على صدري، كما أنني أعتبره تتويجاً كبيراً لي من الرئيس على مشواري في عالم كرة القدم. وقرار اختياري لـعضوية البرلمان مسؤولية كبيرة أيضا، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، كما أنه يعتبر تكريما للرياضيين المصريين بشكل عام لأن الرئيس اختار اثنين آخرين لهما بصمات كبيرة في الرياضة المصرية هما كابتن محمد عمر وكابتن حسام غالي، ولا أخفي توتري من خوض هذه التجربة، لاسيما وأن لقب «سيادة النائب» بدأت أسمعه بعد اليمين الدستورية في البرلمان، لست معتادا على لقب النائب، وطوال حياتي يناديني الجميع بـ «الكابتن».

الزمالك بيتي

لماذا توجهت الى مقر نادي الزمالك فور حصولك على «كارنيه» عضوية البرلمان؟

بالفعل حرصت على أن يكون أول مكان أذهب اليه بعد حصولي على كارنيه عضوية البرلمان هو نادي الزمالك لأنه صاحب الفضل الكبير علي في كل ما وصلت اليه سواء على المستوى الرياضي أو على مستوى التحليل الفني حتى تعييني في البرلمان و«الزمالك» بيتي الذي تربيت فيه ودائما أحب التواجد فيه، وهذه هي الرسالة التى أردت أن تصل للجميع.. لولا نادي الزمالك ما حققت أية نجاحات أو انجازات في حياتي.

ما أبرز الملفات التي ستكون داخل حقيبة «الأجندة التشريعية» للكابتن النائب حازم امام؟

الرئيس اختار قائمة حتى تكون قادرة على خدمة الشعب المصري، ولا شك أن الأجندة التشريعية الخاصة بي ستكون في مجال الرياضة بشكل عام وليس في مجال كرة القدم فقط، ولذلك اخترت عضوية لجنة الشباب والرياضة وهدفي مناقشة المستجدات الخاصة بقانون الرياضة بعد الاطلاع عليها مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وسن تشريعات جديدة تخدم جميع قطاعات الرياضة المصرية.

مش حازم

بعيدا عن النيابة.. أنت أب لثلاث بنات..حدثنا عن طبيعة علاقتك بهن؟

الحمد لله رزقني الله بثلاث بنات (هايا، تاليا، ولولوا)، أعمارهن 15 و13 و10 سنوات، وأحرص دوما على الحديث معهن وأعاملهن كصديق وكأب أيضا، وتشاركنا سويا في أحد الاعلانات الترويجية لاحدى شركات الاتصالات في مصر، وأعاملهن بهدوء ولست شديداً عليهن خاصة في تربيتهن، «فأنا مش حازم عليهن ولو حضنوني أفك على طول وأوافق على طلباتهن»، وكنت حريصاً جدا على أن يتعلمن ويمارسن الرياضة وهن يمارسن رياضة التنس والجمباز، من المهم للغاية أن ينشأ الطفل وهو يتعلم الرياضة ويتعلم التمارين والحضور والانصراف في مواعيد محددة حتى تكون حياته منظمة ومرتبة وجسمه يكون رياضياً ورشيقاً.

كيف تقضي وقتك في المنزل؟

أكثر وقت أشعر فيه بقيمتي حينما أكون متواجداً مع بناتي في المنزل، فالجميع يعلم أن البنات أكثر «حنية» على الأب، وهو ما شعرت به فعلا خاصة أنني نشأت في بيت ذكوري لم يكن لدي أخت فكان لدي شقيق واحد فقط ويدعى أشرف ويعمل طيارا، وكانت العلاقة مختلفة تماما بيننا لأننا كنا ولدين، عكس العلاقة ببناتي، وحينما أدخل المنزل يتحدثن معي كصديق، ولهم الكلمة في اختيار ملابسي و«ستايلي» حين أخرج من المنزل، فالجيل الحالي سواء كانوا بنات أو ولاداً مختلفون تماما عن الجيل الذي نشأت فيه أنا وشقيقي، فلم نكن نمتلك الجرأة لأن نختار لوالدينا الملابس، لكن الوقت الحالي مختلف تماما فمعظم الأبناء يتابعون وسائل التواصل الاجتماعي ويطلعون على الموضة والأزياء.

وأقضي وقتي مع بناتي وزوجتي في المنزل في مشاهدة أفلام ومسلسلات ولقطات من مباريات قديمة للزمالك وأمارس التمارين الرياضية برفقتهم، وأدعو الجميع الى أهمية ممارسة الرياضة في المنزل لأنها مهمة جدا.

فوائد «كورونا»!

بالحديث عن المنزل.. كيف تعاملت مع أزمة «كورونا» واجراءات الحظر التي تم فرضها لبعض الوقت؟

اكتشفت أشياء عدة خلال بقائي في المنزل، وأبرزها أن بناتي كبرن فجأة لأنني لم أكن معهن كثيرا بحكم طبيعة عملي وغيابي عن المنزل لفترات كثيرة، واكتشفت أيضا أن بناتي «دمهن خفيف» ولديهن معلومات عدة في مجالات كثيرة ويتابعن أمورا كثيرة لم أكن أتخيل أنهن بتلك المعرفة خاصة لأن عملي كان يمنعني بمعرفة هذه التغيرات عن بناتي.

طوال حياتك الرياضية لم نشاهدك في موقف عصبي ودائما كنت هادئا جدا.. كيف استطعت أن تصل الى هذه الدرجة من الهدوء؟

نعم والدي رحمه الله الكابتن حمادة امام والذي كان أحد أساطير كرة القدم في نادي الزمالك، هو من علمني في نشأتي أن أكون محترما وهادئا مع الجميع وألا أتعامل بعصبية أو بصوت مرتفع مع الآخرين، وهو ما كانت تحرص عليه والدتي أيضا، حيث كانت تطالبني أن أتعامل مع الجميع سواء في الدراسة أو في أي مكان باحترام وهدوء وتروي، ونشأت على تلك الصفة، وبطبعي شخص هادئ لا أحب العنف أو العصبية.

بصراحة.. كيف يتعامل حازم امام مع المعجبات؟

أتعامل مع المعجبات مثل المعجبين فهناك احترام متبادل وأشكرهم جميعا، و«السوشيال ميديا» لها فوائد كثيرة، خاصة بالنسبة لي، لأنها عرفت جيلا لم يشاهدني في الملعب، تعرف عليّ من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنه مر على اعتزالي لعب كرة القدم أكثر من 12 عاما.

صاحبة الفضل

بالحديث عن والدتك الدكتورة ماجي الحلواني.. هي عميدة سابقة لكلية اعلام جامعة القاهرة.. كيف علاقتك بها؟

علاقتي بوالدتي لها شكل خاص، فكانت مهتمة بأدق التفاصيل بحياتي أنا وشقيقي، وكانت تحرص دائما على أن تصطحبني للتدريبات وممارسة الرياضة وكانت تتابع معي دراستي، كما أنها صاحبة الفضل الأكبر في تواجدي داخل نادي الزمالك، وكانت حريصة على أن ألعب كرة القدم بنادي الزمالك خاصة أنها مشجعة زملكاوية جدا ووالدي كان أيضا من كبار لاعبي الزمالك وهو ما جعلها تحب الزمالك أكثر خاصة أنني من عائلة زملكاوية شديدة وجدي يحيى امام كان أيضا أحد أساطير الزمالك، وهو ما جعل والدتي تفضل أن العب كرة القدم في نادي الزمالك. ووالدتي كانت تريدني أن أكون رقم واحد في الدراسة، حتى لا تؤثر الرياضة على دراستي، وكانت تطالبني بالاجتهاد، وحتى الآن تدعمني وتدعوني للاجتهاد في عملي وتعطيني النصائح، ولولا ما فعلته أمي معي لم أكن لأصل الى ما أنا فيه الآن.

ما الذي تعلمته منها؟

تعلمت من أمي فائدة الرياضة في نشأة الأطفال، وربيت بناتي على هذا المبدأ والحمد لله أنهن يمارسن الرياضة من صغرهن، وللعلم شقيقي أشرف قبل أن يختار مجال الطيران كان يمارس كرة القدم وكان ماهراً جدا وكان قريباً من اللعب في نادي الزمالك، الا أنه اختار بعد ذلك دراسة الطيران لأنه كان يعشق مهنة الطيران.

القلعة البيضاء

وما الدور الذي لعبه والدك الراحل «الثعلب الكبير» حمادة امام في حياتك؟

لا شك أن والدي علمني الكثير من الأمور، لكن أكثر ما تعلمته واستفدت منه هو حب الجماهير سواء زملكاوية أو أهلاوية، وهو ما كان سبب حب الجماهير لي أيضا حيث إن أكثر أمر كان يسعدني هو أن حب الناس لي كان سببه الكبير حبهم واحترامهم لوالدي حمادة امام.

ووالدي علمني ضرورة أن أعتمد على نفسي دون مساعدة من أحد حتى أكون شخصاً مسؤولاً وناجحاً في مجالي، وبالفعل لم يساعدني والدي في انتقالي للزمالك ولم يتدخل على الاطلاق في انتقالي للقلعة البيضاء رغم أنه أحد رموز النادي، وحينما علم رغبتي في لعب كرة القدم بنادي الزمالك قال لي «اعتمد على نفسك وليس على اسم عائلتك».

وأذكر أنني بدأت حياتي الرياضية في نادي الصيد ولم يكن والدي يذهب لمشاهدتي حتى لا أجامل من أحد وحين ذهبت لنادي الزمالك كان عن طريق كابتن بدر حداد وهو صاحب الفضل في انضمامي للقلعة البيضاء بعدما شاهدني وأعجب بي أثناء فترة تواجدي في نادي الصيد، فقرر أن أنتقل للزمالك ولم يكن لوالدي أي دور اطلاقا في هذا الموضوع.

كلمة السر

ما سبب عشقك للرقم 14 في حياتك؟

سبب عشقي لهذا الرقم، وأنا في نادي الزمالك في بداية حياتي لم أكن أرتدي الرقم 14 من الأساس ولم أكن أهتم بالرقم الذي سألعب به، وحينما اختارني المدرب الهولندي رودل كرول، وكان وقتها مدرب المنتخب الأولمبي وبعدها المنتخب الوطني، طالبني بارتداء القميص 14 وقال لي ان طريقة لعبي في الملعب تذكره بأداء أسطورة هولندا يوهان كرويف، وكان هذا كلمة السر وبداية عشقي لهذا الرقم، وارتديت هذا الرقم قبل انطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا 1996 مع المنتخب الوطني. والسبب الآخر لعشقي لهذا الرقم هو هداف نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن جمال عبدالحميد، الذي كنت أعشقه كثيرا فكان واحدا من أساطير نادي الزمالك، حيث أعلن مع اعتزاله أنني سأكون خليفته في الملاعب، وكان يرتدي مهاجم الزمالك الأسبق الرقم ذاته.

الى جانب كرة القدم.. ما هوايات حازم امام المفضلة؟

أنا حريص على التواجد في الجيم وممارسة التمارين الرياضية حفاظا على رشاقتي كما أحب السباحة وسباق موتوسيكلات أيضا، فممارسة الرياضة بشكل عام هوايتي المفضلة.

حازم المحبوب.. قاسم مشترك بين القلعتين

ولد حازم محمد يحيى الحرية امام وشهرته «حازم امام» في 17 من أبريل عام 1975، وهو لاعب خط وسط منتخب مصر ونادي الزمالك السابق والملقب بــ«الثعلب الصغير» وامبراطور الكرة المصرية، اعتزل اللعب عام 2008 بعد فوز الزمالك بكأس مصر،ويعد واحدا من رموز نادي الزمالك على مدار عصوره، وعضو سابق في مجلس ادارة الزمالك المصري، وأيضا في اتحاد كرة القدم المصري. عينه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في البرلمان المصري، أخيراً نظرا لدوره الكبير والمشرف سواء مع الزمالك أو منتخب مصر، حيث إنه يعد أحد العلامات والنماذج المشرفة للرياضة المصرية، وهو شخصية هادئة تماما ومن الشخصيات التي لا يختلف عليها أهلاوي أو زملكاوي من حيث الأخلاق والمهارة. من عائلة كروية عريقة وناجحة للغاية، فهو ابن الكابتن حمادة امام وحفيد الحارس يحيى الحرية امام لاعبي الزمالك المعروفين، بدأ مسيرته الاحترافية بـنادي الصيد في القاهرة قبل أن ينتقل للزمالك المصري، حيث حقق سنوات طيبة قبل انتقاله الى أوروبا، التحق حازم امام بنادي أودينيزي الايطالي في صيف 1996 بعد أن تم اختياره كأفضل صانع ألعاب في أفريقيا في العام ذاته، وفي 1998 وقع حازم امام على عقد اعارة مع نادي دي غرافتشاب وأمضى هناك 18 شهرا، بعدها، وفي صيف 2000 عاد حازم امام الى أودينيزي ليجد نفسه في قائمة البدلاء، فقرر العودة الى مصر، وقد عاد في البداية بعقد اعارة استمر لمدة 6 أشهر بعدها تحول الى عقد بيع، واعتزل حازم امام في عام 2008. وذكر والده الراحل الكابتن حمادة امام في برنامج تلفزيوني في رمضان 2003 أنه في نفس اليوم الذي وقع فيه حازم امام مع أودينيزي قام السير أليكس فيرغسون باتصال هاتفي مع والده -الذي كان رئيس النادي في ذلك الوقت- يطلب منه انتقال حازم الى مانشستر يونايتد!

وبعد أداء حازم الرائع في نادي الزمالك والمنتخب الأوليمبي، اختاره المدرب رود كرول -مدرب المنتخب المصري في ذلك الوقت- للانضمام الى صفوف المنتخب حيث لعب أول مباراة له ضد منتخب جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر، 1995، وشارك مع المنتخب الوطني المصري في العديد من النجاحات وكان مجموع مبارياته مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفا، وكان أول هدف لحازم امام هو في بطولة الألعاب الأفريقية الأولمبية عام 1995 في زيمبابوي في مرمى زامبيا والذي كان سببا في تصدر مصر لترتيب المجموعة.

وشارك حازم في فوز نادي الزمالك بثلاثة ألقاب دوري مصري ولقب كأس مصر ولقبين لكأس السوبر ولقب بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002.

