علي الملا.. فدائي قلَّ نظيره

Sunday النهار

دائما ما تكون الفدائية والاستبسال في عالم كرة القدم من الصفات المرتبطة باللاعب المدافع الذي كثيرا ما يواجه المهاجمين، فتجد اداءه يتميز بتلك السمات ويكون صلبا وقويا عند مواجهة الخصوم.

وهناك لاعب في ملاعب الكويت تحلى بتلك الصفات، وكان يلعب مهاجما وهو نجم النادي العربي والمنتخب الوطني السابق علي الملا الذي كان فدائيا من خلال الاداء والجهد الذي يبذله في الملاعب حيث كان لافتا بتحركاته وتعامله مع الكرة، وبما انه يشغل مركز رأس حربة فمن الطبيعي ان يكون دوره محصورا في كيفية استقبال الكرات امام المرمى وترجمتها لاهداف، والملا كان يجيد بالفعل تسجيل الاهداف وبالذات الكرات الهوائية وله العديد من الاهداف الرائعة سواء بالرأس او الوضع الطائر سواء مع المنتخب الوطني او العسكري او مع النادي.

ولقد بدأ الملا حياته الرياضية كلاعب كرة سلة بجانب كرة القدم وجريا على العادة انطلق من الفريج مع مجموعة من اقرانه، ومن ابرزهم الدولي السابق جواد وشقيقه حسين مقصيد ولاعب السلة صالح الربيعة، وآخرون وبعدها انضم لصفوف اشبال العربي بعدما عرض عليه مع زملائه عضو مجلس الادارة آنذاك ابراهيم سعود اللعب للاخضر.

وعلى الفور وافق بعدم ما منحته اسرته الموافقة واول من استقبله المدرب الوطني عباس حيات في فريق الاشبال بمنتصف الستينيات وبعدها انتقل لفئة الناشئين، وحينها لم يكن هناك دوري لتلك الفئات لكن وجد اهتماما بالغا من المدرب التشيكي بورهي الذي كان يدرب الفريق وقتها والذي رأى به مواصفات اللاعب الذي ينتظره مستقبل باهر، وعمل على صقل قدراته وكان يشغل مركز لاعب وسط في حين كان المدرب فريق الشباب التشيكي ميشيل غرابيك له وجهة نظر اخرى اتجاهه بعدما لمس ان امكانيات هذا الفتى الشاب تؤهله للعب كمهاجم.

وبالفعل استطاع ان يحقق نجاحات مميزة ولم يخب ظنه به فيما بعد، وكان الملا يدرك ان هناك نجوما كباراً تزخر بهم صفوف الفريق الاول لهم صولات وجولات بمقدمتهم النجم عبدالرحمن الدولة الذي تأثر به كثيرا وكذلك المصري طه بصري وحسن ناصر (رحمهما الله) فلن يكون باستطاعته ان ينال الفرصة بتلك السهولة وصعد معه مجموعة من زملائه امثال جواد مقصيد وجواد وفؤاد عاشور وعبد العزيز مكي وعبدالنبي حافظ.

وكانت بدايته مع الفريق الاول 1968-1969 وكانت مشاركاته متقطعة نظرا لما تضمه صفوف الفريق من لاعبين كبار وكانت الانطلاقة الحقيقية في 1970 امام اليرموك ليكتب تاريخ ميلاده كلاعب هداف قادم بكل قوة حيث دفع به المدرب بعد مغادرة النجم عبدالرحمن الدولة الى لندن في بعثة دراسية، وفي تلك المباراة استغل الفرصة بالشكل المثالي واستطاع ان يسجل هدفين حيث انتهت المباراة لصالح الاخضر 5 – 1 ومن تلك الانطلاقة اخذ يثبت قدميه وهذا ما جعله ان يظهر اداء رائعا من مباراة لاخرى.

وجاءت مواجهة الكويت في نهائي كأس سمو الامير 1972 ليكون الرجل الاول في تلك المباراة بعدما كان الخصم البادئ بالتسجيل تمكن من تعديل النتيجة ومن ثم احرز الهدف الثاني والفوز ليتوج الاخضر بطلا ويكسب هدافا بنفس الاوان.

ولكن تميزه قبل هذا الفوز كان محط اهتمام اليوغسلافي بروتشيتش الذي كان اختاره للمنتخب في عام 1971 واشركه ضد منتخب المانيا الديموقراطية آنذاك وخسر المنتخب تلك المباراة واستطاع الملا تسجيل الهدف الوحيد واصبح من اللاعبين الاساسيين الذين يعتمد عليهم بروتشيتش فكان يرى به مشروع نجم وهداف ليضمه الى قائمة المنتخب الذي شارك في «خليجي 2» بالرياض في العام 1972 وكان له حضور مميز وسجل 5 أهداف في البطولة وكانت مشاركته الاولى ضد السعودية 2 -2 وسجل هدفا وآخر لجاسم يعقوب، كما احرز هدفين في مرمى الامارات 7 - 0 وآخرين امام قطر 5-0 وتوج الازرق بطلا للبطولة واستمر الملا بتقديم مستوياته اللافته سواء مع النادي او المنتخبين الوطني و العسكري ممارسا هوايته بتسجيل الاهداف محافظا على مكانه في التشكيلة.

وتأتي مشاركته مع الازرق في «خليجي 3» التي استضافتها الكويت 1974 ليكمل بها تألقه بجانب زملائه النجوم احمد الطرابلسي ومرزوق سعيد وابراهيم دريهم وحمد بوحمد وجاسم يعقوب وفتحي كميل وغيرهم وفي نفس الوقت تمكن من هز شباك الخصوم.

فسجل 4 اهداف منها هدف في مرمي الامارات (2-0) و3اهداف في شباك عمان (5-0) وكان في تلك الفترة بأوج تألقه وابداعه مع المنتخب سواء الوطني او العسكري وتمكن من احراز هدف رائع مع المنتخب العسكري في نهائيات كاس العالم العسكرية 1973 في مرمي الكونغو (3-1) بالوضع الطائر بضربة رأسية.

وبما ان الكرة الكويتية توجهت نحو المدرسة البرازيلية عندما تم التعاقد مع البرازيلي ماريو زاغالو ليتولى تدريب المنتخب في منتصف السبعينيات وكانت اولى المناسبات «خليجي 4» بالدوحة وخلال فترة الاستعداد كان على الملا ضمن القائمة التي ابدى زاغالو اعجابه بها وقام بضمه لكن حالت الاصابة اللعينة دون الاستفادة من خدماته بعدما تعرض للاصابة عبارة عن تمزق بعضلة الفخذ فلم يكن الوقت ان يسعفه للحاق بالفريق المشارك في البطولة.

وبعد هذه البطولة ابتعد الملا عن المنتخب نظرا لتفرغه لعمله العسكري وهذا الجانب قد طغى على حياته بالملعب مما جعل سمة الالتزام والانضباط حاضرة لديه منفردا بها عن بقية زملائه. وكان مثالا للاعب المقاتل والشرس في المستطيل الاخضر بالرغم من حالة عدم استقرار العربي في فترة السبعينيات الا ان الملا كان مميزا بعطائه وباهدافه فكان يطلق عليه الفدائي وهرقل العربي، وهذه ميزات تعكس بانه لاعب من طراز نادر، و«ما يغشمر» ويؤدي دوره بانضباط وقتالية.

هداف الدوري مرتين

حصل علي الملا على لقب هداف الدوري العام مرتين في بداية انطلاقته بموسم 1972-1973 برصيد 16 هدفا وهذا يبرهن على نجوميته المبكرة وكلاعب هداف يعرف طريق المرمى وكذلك في موسم 1978-1979 برصيد 10 اهداف، كما انه في عام 1972 كان هدافا لكأس الامير برصيد 5 اهداف.

5 أهداف ضد قطر وآخر أمام المغرب

استطاع علي الملا في احدى اللقاءات الودية التي خاضها مع المنتخب في عام 1973 ضد المنتخب القطري من احراز 5 اهداف من اصل 9-0 كانت نتيجة المباراة النهائية. كما انه سجل هدفا في شباك المنتخب المغربي وآخر لفتحي كميل (2-0) عام 1974 بمناسبة افتتاح ستاد نادي الكويت قبل انطلاق «خليجي 3».

إصابة بالرأس كادت تفقده الوظيفة

من الحوادث التي تؤكد على صلابته والفدائية التي يتميز بها عندما تعرض لاصابة بالغة اثناء التدريبات مع الاخضر على ملاعب مركز شباب القادسية حينها كان النادي في طور البناء، ففي احدى الكرات الهوائية وعندما اراد اللحاق بها اصطدم بالقائم كان قد وضع بمنتصف الملعب ليحدث جرح عميق في مقدمة رأسه بالاضافة لشرخ بالركبة مما استدعى لابتعاده فترة طويلة عن المشاركة مع فريقه. كما انه خضع لعلاج مكثف في التشيك وكادت آثار تلك الاصابة ان تؤثر علي مستقبله الوظيفي بالعسكرية بفعل الآلام التي تنتابه ما بين فترة واخرى برأسه.

بعد 10 أعوام رفع الدرع

ساهم علي الملا مع الاخضر في تحقيق لقب الدوري العام 1979-1980بعد غياب 10 مواسم وحينها كان قائد الفريق عندما تم التتويج.

وبعدها قرر الاعتزال وكان مهرجان اعتزاله امام النصر السعودي في بطولة مجلس التعاون الخليجي وفاز بها الاخضر 1 - 0 في عام 1983، ليمنح العناصر الشابة فرصة المشاركة. واتجه للتدريب وعمل وقتها مساعدا للمدرب ديف مكاي وظل يعمل في مجال التدريب عدة سنوات حيث تولى تدريب المراحل السنية بجانب الفريق الاول كمساعد للمدرب.كما انه شغل عضوية مجلس ادارة النادي خلال الفترة من 1997-2000.

شقيقه عبدالله من الفريج للسالمية

من المفارقات بما أنه عرباوي وجميع افراد اسرته يشجعون النادي ولديه شقيقه جمال ايضا لاعب ضمن فرق المراحل السنية آنذاك ولم يكمل مشواره الا ان شقيقه الآخر عبدالله كان لاعبا ضمن صفوف فريق السالمية. وشغل مركز الظهير ونجح مع السماوي من احراز لقب الدوري لاول مرة موسم 1980-1981 على حساب العربي بالركلات الترجيحية وسبب انتمائه للسالمية نظرا لقرب سكن اسرته في الرميثية واغلب اصدقائه بالفريج يلعبون في النادي، ففضل الانضمام للسالمية.

لا ينسى دور غرابيك وبورهي

يدين علي الملا للمدرب التشيكي ميشيل غرابيك بالفضل بكونه هو من نقله من لاعب وسط للهجوم ولكن يبقى مواطنه بورهي الاكثر تأثيرا عليه في حياته الكروية سواء عندما دربه في فئة الشباب او الفريق الاول حيث عمل على تطوير وصقل امكانياته البدنية والمهارية.