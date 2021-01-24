السعودية متفائلة بـ«علاقة ممتازة» مع إدارة بايدن

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: أعرب وزير الخارجية السعودي عن تفاؤل بلاده بعلاقة ممتازة مع أميركا تحت إدارة الرئيس جو بايدن. وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في تصريحات لـقناة «العربية»، التعيينات في إدارة بايدن تدل على تفهمه للملفات. كما أكد أن علاقة تاريخية تربط السعودية بالولايات المتحدة وقال «تعاملنا بشكل ممتاز مع إدارات من الجمهوريين والديموقراطيين» وتابع «علاقتنا مع أميركا علاقة مؤسسات ومصالحنا المشتركة لم تتغير».

وأضاف الوزير السعودي «سنتشاور مع أميركا بخصوص الاتفاق مع إيران ليكون ذا أساس قوي»، موضحاً أن الدول الأوروبية تتفهم أن الاتفاق السابق مع طهران يحوي نواقص وقال «ضعف اتفاقيات سابقة مع إيران سببه عدم التنسيق مع دول المنطقة وعلى النظام الإيراني أن يغير أفكاره ويركز على رخاء شعبه» وتابع «يدنا ممدودة للسلام مع إيران لكنها لا تلتزم باتفاقياتها»، مؤكداً أن دعوات إيران للحوار تهدف للتسويف والهروب من أزماتها.

كما اكد الامير فيصل بن فرحان على موقف بلاده تجاه السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بعد تطبيق بنود مبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلق وزير الخارجية السعودي على توصل عدد من الدول العربية لاتفاقيات تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل قائلا: «نأمل أن يكون لها أثر إيجابي وهذا قرار سيادي في النهاية لتلك الدول».

أما في الشأن اليمني فقد قال وزير الخارجية السعودي ان «اتفاق الرياض لبنة الأساس لحل سياسي وتسوية شاملة لأزمة اليمن. مضيفا انه «إذا قرر الحوثيون أن مصلحة اليمن هي الأهم سيسهل التوصل لحل» واشار إلى أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من جانب واشنطن تصنيف مستحق. وأكد أن «إدارة بايدن ستجد أن أهدافنا مشتركة فيما يخص الوضع في اليمن».

وفي الملف العراقي، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن استقرار العراق عنصر أساسي لاستقرار المنطقة والأمن العربي، مشيرا إلى أن السعودية والعراق تمتلكان فرصا للتكامل وهناك تنسيق متواصل بين البلدين أمنيا واقتصاديا. وقال إن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تقوم بأعمال قوية لبناء المؤسسات العراقية. كما شدد على حرص المملكة على زيادة الترابط الاقتصادي مع العراق.

أما في الملف السوري فقد قال وزير الخارجية السعودي إن «موقفنا ثابت من أزمة سوريا وهو دعم جهود التوصل لحل سلمي». وفي الشأن اللبناني قال «لن يزدهر لبنان دون إصلاح سياسي ونبذ ميليشيات حزب الله» مبيناً أن لبنان يمتلك مقومات للنجاح لكنه يحتاج للإصلاح.

وحول بيان العلا، قال «اتفاق العلا سيكون أساسا قويا للتنسيق الخليجي والعربي». وقال «اتفاق العلا يضع الأساس لحل جميع المشاكل العالقة، ونثق أن جميع من وقع على اتفاق العلا لديه النية لتنفيذه». كما أكد أن جميع الدول الأربع متفقة على أهمية المصالحة مع قطر، مضيفاً أن فتح السفارة السعودية في الدوحة سيجري خلال أيام وهناك فريق فني سعودي يعمل على ذلك.

