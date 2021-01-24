محاكمة ترامب.. التعديل الـ 14 يغلق طريق العودة

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واشنطن- الوكالات: أعلن القادة الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي أن محاكمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ستبدأ في الأسبوع الثاني من فبراير بعد نقل لائحة اتهام الرئيس السابق إلى رئيس المجلس مطلع الأسبوع المقبل.

وستسمح مهلة الأسبوعين هذه بين تسليم لائحة الاتهام وبدء المناقشات، بألا تحتكر المحاكمة جلسات مجلس الشيوخ في بداية ولاية الرئيس جو بايدن. وبهذه الطريقة يمكن لمجلس الشيوخ عقد جلساته لتأكيد تعيين أعضاء الحكومة. وقال تشاك شومر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الذي سيحاكم ترامب بتهمة «التحريض على التمرد فور صياغة الملفات سيبدأ عرض حجج الأطراف في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير». وكان شومر أوضح قبل ذلك لزملائه أن لائحة الاتهام «ستُرسل إلى مجلس الشيوخ الإثنين». وأكدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوس في بيان بعد ذلك أن «المدعين العامين لدينا مستعدون للدفاع عن قضيتهم أمام أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيعملون قضاة خلال المحاكمة». ويواجه الرئيس الأميركي السابق إلى جانب مساءلته الثانية أمام الكونغرس، احتمال لجوء عدد من الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إلى حرمانه من تولي مناصب في المستقبل. فقد عمد عدد من الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بحث منع ترمب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور، والذي يمنع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال «اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها» بحسب ما أفادت صحيفة «ذي هيل» الأميركية. وقالت الصحيفة امس إن المناقشات لاتزال في مراحلها الأولى على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق. إلا أن بعض الأعضاء ما زالوا يدرسون خياراتهم ويخططون لاستراتيجية فعالة في هذا الإطار، بعد أن شكلت حادثة اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول هزة في البلاد، وفي أعرق مؤسساتها الديموقراطية. وفي هذا السياق، قال السيناتور تيم كين (ديموقراطي من ولاية فرجينيا)، الذي أكد أنه «واثق تمامًا» من أن الكونغرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا المجال: «أعتقد أنها فكرة مطروحة في فضاء المساءلة». في المقابل لمح ترامب، في أول تصريح بعد مغادرته البيت الأبيض،الى خططه للمرحلة المقبلة من حياته.وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب لصحيفة «واشنطن إكزامينر» الأميركية ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: «سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك». وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

