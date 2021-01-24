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بايدن يعتذر عن نوم جنود الحرس الوطني في موقف للسيارات


واشنطن- الوكالات: اعتذر الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، عن صور ظهر فيها جنود الحرس الوطني نائمين في موقف للسيارات بمجمع الكونغرس.
وقد انتشرت قوات قوامها 25 ألف جندي في العاصمة واشنطن لتأمين مراسيم تنصيب الرئيس الجديد، بعد أحداث العنف التي شهدها الكونغرس مطلع هذا الشهر. وتداول رواد الانترنت صورا يظهر فيها الجنود نائمين في موقف للسيارات، بعدما عاد النواب إلى عملهم. وأثارت ظروف نوم الجنود غضبا بين السياسيين، بينما استدعى عدد من حكام الولايات قوات الحرس لتعود إلى قواعدها.
وأفادت تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس بايدن تحدث هاتفيا مع مدير مكتب الحرس الوطني للاعتذار، وسأله عما يمكن فعله لتصحيح الأمر.


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