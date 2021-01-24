العراق: قصف صاروخي «مجهول» قرب مطار بغداد

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلنت السلطات العراقية امس سقوط 3 صواريخ بمحيط مطار بغداد الدولي الذي يضم قاعدة عسكرية فيها جنود أميركيون، دون وقوع إصابات كما أعلنت عن إطلاق عملية «ثأر الشهداء» لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» بأنحاء البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان إن 3 صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت حيث سقط صاروخان خارج المطار، في حين سقط الثالث على منزل أحد المواطنين في منطقة حي الجهاد غربي العاصمة، ما أسفر عن أضرار مادية فقط.

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشترك، اللواء تحسين الخفاجي أن عملية أمنية واسعة جارية ضد السلاح المتفلت والجريمة المنظمة و«داعش» أيضا وشدد في تصريحات لقناة «العربية» على أن هناك جهدا استخباراتيا مكثفا لجمع المعلومات عن منفذي الهجمات الصاروخية وردا على سؤال حول استمرار تلك الخروقات رغم التأهب الأمني، قال الخفاجي إن العراق يمر بظروف صعبة ويواجه العديد من التحديات. إلا أنه شدد على عدم السماح بتكرار تلك الاعتداءات، قائلا «لن نسمح بتكرار الاعتداءات على غرار قصف مطار بغداد».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المطار الذي يضم قاعدة فيكتوريا الأميركية تعرّض خلال الفترة الماضية إلى هجمات صاروخية متعددة نفذتها فصائل مسلحة شيعية مقربة من إيران.

من جهة أخرى، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في بيان عن إطلاق عملية «ثأر الشهداء» في بغداد ومحافظات أخرى لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» وقال البيان إن جهاز مكافحة الإرهاب بدأ عمليته بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبوتيرة سريعة، ووفق معلومات دقيقة وأوامر قضائية، متعهدا بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات القادمة.

ويأتي الإعلان عن العملية بعد تبنى تنظيم «داعش» التفجير المزدوج الذي شهدته ساحة الطيران وسط بغداد الخميس، ما خلف 35 قتيلا ونحو 110 جرحى، وهو الأول من نوعه والأخطر خلال نحو 3 سنوات في العاصمة العراقية.

وأكد رئيس الوزراء الكاظمي أمس أن حكومته لن تسمح بخرق أمني جديد، مضيفا أن ما جرى دليل على وجود خلل يجب الإسراع في معالجته.وتابع أن الحكومة أجرت تغييرات في البنية الأمنية والعسكرية، وتعمل على وضع خطة أمنية لمواجهة التحديات القادمة.

