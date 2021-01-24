طهران تمهل واشنطن حتى فبراير لرفع العقوبات

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أنه إذا لم تُرفع العقوبات الاميركية عن بلاده حتى فبراير لمقبل، فإن تخصيب اليورانيوم سيزداد وستحدّ طهران من التفتيش الدولي على منشآتها النووية. وأشار ظريف إلى أن نافذة العودة للاتفاق النووي وتطبيق بنوده لن تبقى مفتوحة إلى الأبد أمام الولايات المتحدة كما أكد أنه لا مجال لأي تفاوض جديد بشأن الاتفاق النووي، ولا يمكن لواشنطن فرض منطقها على طهران.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمام خيارين بشأن العلاقة مع إيران إما أن تتبنى ما وصفها بالسياسات الفاشلة للرئيس السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، أو أن تتخلص من هذه السياسات بوقف سياسة الضغوط القصوى والعودة إلى الاتفاق. وأوضح ظريف أنه إذا فعلت واشنطن ذلك، فستعود طهران لتنفيذ كامل التزاماتها بموجب الاتفاق. وذكّر بما تعتبره بلاده متطلبات لإنقاذ الاتفاق النووي، وهي الرفع «غير المشروط» للعقوبات التي تستهدفها وعدم السعي إلى «انتزاع تنازلات» منها.

