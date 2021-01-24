زيدان مصاب بـ«كورونا»

دوليه

أعلن ريال مدريد الاسباني أول من أمس عن اصابة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب ان «ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة ايجابية لفحص كوفيد-19»، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

وتأتي اصابة زيدان عشية مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس، حيث يسعى ريال مدريد الى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الحالي. ويدخل حامل اللقب المرحلة العشرين من الليغا تحت قيادة مساعد زيدان، مواطنه دافيد بيتوني.

