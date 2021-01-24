كلوب يبدي رغبة ليفربول بالفوز على مان يونايتد اليوم

دوليه

أبدى مدرب ليفربول الانكيلزي يورغن كلوب رغبة فريقه في الفوز في لقاء مان يونايتد اليوم ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الانكليزي بعد اسبوع من مباراة الفريقين في مسابقة الدوري التي انتهت سلبية.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي اول من امس: «نريد الفوز بالتأكيد، والمباراة ستحسم ليلة الأحد، وسنختار التشكيلة على هذا الأساس، ويجب أن نلعب بشكل جيد جدا لأن يونايتد يمر بفترة متميزة».

واعترف المدرب الألماني بفشله في ايصال رسالة لفريقه بشأن الطريقة التي يريد تطبيقها وسط محاولاته لاحياء موسمه، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الانجليزي ، ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز في آخر خمس مباريات في الدوري الانكليزي، وكانت الخسارة 0-1 أمام بيرنلي، يوم الخميس الماضي، أول هزيمة لـ«الريدز» على ملعبه «آنفيلد» منذ ما يقرب عن أربع سنوات. وبات الفريق الأحمر، يتخلف بفارق ست نقاط عن متصدر الدوري الانكليزي، الغريم مان يونايتد، الذي يواجهه اليوم.

وقال كلوب: «عندما لا تسير الأمور على أرض الملعب كما نريد، فهناك مشكلة». موضحا: «أتفهم من المشكلة أن الأشياء التي طلبتها من اللاعبين لم أوضحها بشكل كاف، لذا يجب أن أغير طريقتي في ابلاغهم، ويجب أن نغير طريقة اللعب».

وتابع: «يجب أن نعمل على بناء الثقة، ولم تفلح الجهود في الثلث الأخير من الملعب في المباريات الماضية». وأردف: «لم نحقق النتائج المطلوبة منذ أسابيع، وبعض الأجزاء من اللعب كانت جيدة، وأخرى لم تكن كذلك، لذا يجب أن نتمسك بالشق الجيد ونحسن بقية الأمور».

