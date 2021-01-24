تأكيد إيقاف ميسي

دوليه

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد الاسباني لكرة القدم احتجاج برشلونة، مؤكدة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة التشي. وأعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني عن فترة الايقاف التي صدرت بحق ميسي قائد برشلونة عقب طرده في نهائي كأس السوبر الاسباني أمام أتلتيك بلباو. ونصّت عقوبة الايقاف على حرمان ميسي من خوض مباراتين.وغاب النجم الأرجنتيني عن مواجهة كورنيا في كأس الملك الخميس. وطُرد ميسي في اللحظات الأخيرة من الشوط الاضافي الثاني أمام بلباو 3-2 عقب العودة لتقنية الفيديو الـ»VAR». وكانت البطاقة الحمراء هي الأولى لأسطورة برشلونة مع فريقه الاسباني خلال أكثر من 750 مباراة.