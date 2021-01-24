مهمة سهلة لبرشلونة في الكأس

دوليه

سيحل برشلونة ضيفاً على رايو فاييكانو من الدرجة الثانية في مواجهة سهلة للأول في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس اسبانيا بموجب القرعة التي سحبت أول من أمس. وكان الفريق الكاتالوني عانى لتخطي فريقا آخر من الدرجات الدنيا عندما تغلب على كورنيلا بهدفين نظيفين بعد التمديد بعد أن أضاع ركلتي جزاء خلال الوقت الأصلي من المباراة عن طريق البوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي عثمان ديمبيلي. أما الكويانو من الدرجة الثالثة والذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه ريال مدريد بالفوز عليه 2-1 بعد التمديد على الرغم من خوضه الشوطين الاضافيين بعشرة لاعبين، فيلتقي مع أتلتيك بلباو. أما أبرز مباريات هذا الدور فتجمع بين اشبيلية وفالنسيا. يذكر أنّ نهائي العام الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو والذي كان مقرراً في مايو 2020، فسيقام في الرابع من أبريل المقبل. وأسفرت القرعة أيضاً عن مباريات ستجمع بين: بلد الوليد مع ليفانتي، جيرونا مع فياريال، بيتيس مع ريال سوسييداد، ألميريا مع أوساسونا، نافالكارنيرو مع غرناطة.