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دوليه

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الإصابة تبعد دي بروين


أعلن الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أول من أمس أن نجم الفريق كيفين دي بروين سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع. وكان النجم البلجيكي قد غادر مباراة الـ»سيتي» وضيفه أستون فيلا بسبب تعرضه لاصابة على مستوى العضلة الخلفية لفخذه الأيمن. وبهذا سيغيب قائد كتيبة غوارديولا عن بعض المباريات الهامة لفريقه خلال الفترة القادمة وعلى رأسها مواجهة حامل اللقب ليفربول وأيضاً مباراتي الفريق أمام كل من توتنهام وأرسنال.. فيما تبدو امكانية لحاقه بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مستبعدة.


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