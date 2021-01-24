ريال يفتقد خدمات فالفيردي

دوليه

ازدادت معاناة ريال مدريد بعد خروجه من كأس اسبانيا، اذ تأكد غياب نجمه الأوروغوياني فيدي فالفيردي لمباراتين على الأقل. ونشر ريال مدريد أول من أمس بعد يومين من توديعه مسابقة كأس اسبانيا بخسارته من المغمور ألكويانو 2-1 «بعد التمديد» بياناً أعلن فيه عن اصابة فالفيردي وجاء فيه: «أظهرت الاختبارات التي أجريت للاعبنا فالفيردي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، أنّه يعاني من اصابة في العضلة المقربة الطويلة من ساقه اليمنى، بانتظار تطور حالته». وأشارت صحيفة ماركا المقربة من بطل الدوري الاسباني الى الفترة المتوقعة لتعافي فالفيردي والمقدرة بين 10 أيام وأسبوعين. وسيلعب ريال مدريد خلال هذه الفترة مع ديبورتيفو ألافيش وليفانتي وهويسكا في مسابقة الدوري الاسباني. وتلقى عشاق الملكي خبراً مؤسفاً أول من أمس أيضاً بالاعلان عن اصابة الفرنسي زيدان مدرب الفريق بفيروس كورونا.