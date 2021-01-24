ليفانتي تعثر أمام بلد الوليد

دوليه

تعثّر ليفانتي بالتعادل أمام ضيفه ريال بلد الوليد 2-2 أول من أمس في المرحلة العشرين من الدوري الاسباني. وبعد شوط أول سلبي تقدم صاحب الأرض بفضل هدف داني غوميز (62)، لكنه تلقى هدفين خلال خمس دقائق لكل من روبن ألكاراز (73) وأوسكار بلانو (78). ونجح مارتي في ادراك التعادل لصالح ليفانتي قبل سبع دقائق من النهاية ليرفع رصيد فريقه الى 23 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً مبتعداً بفارق سبع نقاط عن المركز السادس المؤهل الى الدوري الأوروبي. وصار رصيد ريال بلد الوليد 20 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً بفارق ثلاث نقاط عن التشي صاحب آخر المراكز التي تؤدي للهبوط.