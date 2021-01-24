اليابان عازمة على تنظيم «الأولمبياد»

دوليه

أعاد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا ومنظمو أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل عاماً جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، التأكيد أول من أمس عزمهم اقامة الألعاب الصيف المقبل، رغم التقارير التي أشارت الى أن الحكومة اتخذت قراراً غير معلن بالالغاء. وقال سوغا في جلسة برلمانية «أنا مصمم» على استضافة دورة ألعاب أولمبية «آمنة» في طوكيو، كدلالة على «انتصار البشرية على فيروس كورونا المستجد». وأشارت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في بيان أول من أمس الى أنها «تركز بشكل كامل» على الاستعدادات لاستضافة الأولمبياد، بالتنسيق مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو واللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدوليتين.

