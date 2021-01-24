الأردن يستهل «ودياته» أمام كييف

دوليه

يخوض المنتخب الأردني اليوم أولى مبارياته الودية في معسكره التدريبي في دبي، عندما يلتقي دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني، تأهباً لاستكمال التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويجري «النشامى» تدريبات بدنية وفنية مكثفة، عبر تمارين صباحية ومسائية، على ملاعب الاتحاد الاماراتي في دبي، منذ بدء المعسكر الأربعاء الماضي، سعياً لرفع مستوى التحضير، استعداداً للاستحقاقات القادمة، ما يعزز من أهمية لقاء متصدر الدوري الأوكراني، للوقوف على مستوى جاهزية كافة اللاعبين. والى جانب مواجهة دينامو كييف، فان معسكر النشامى يتضمن أيضاً عدداً من المباريات الودية الدولية، أمام طاجيكستان يومي 1 و5 فبراير، وأوزبكستان 15 من الشهر ذاته.

في المقابل، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها وفد المنتخب الوطني فور وصوله الى مطار دبي، اصابة مدافع المنتخب هادي الحوراني بفيروس كورونا المستجد، ليتم حجره مباشرة منفرداً في نفس مقر اقامة الوفد، تحت اشراف مكثف من الجهاز الطبي للمنتخب، دون أن تظهر عليه أية أعراض، فيما خضع باقي الفريق لفحوصات جديدة للاطمئنان على سلامتهم.

يذكر أن وفد المنتخب الأردني في دبي يضم اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، عبدالله الفاخوري، محمود الكواملة، طارق خطاب، يزن العرب، رواد أبو خيزران، مهند خيرالله، فراس شلباية، احسان حداد، سالم العجالين، محمد الدميري، يوسف أبو الجزر، نور الروابدة، أحمد سمير، سعد الروسان، فضل هيكل، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش، ابراهيم سعادة، أنس حماد، أحمد عرسان، زيد أبو عابد، محمد أبو زريق، يزن النعيمات، حمزة الدردور، محمد وائل الزعبي وعلي علوان، الى جانب الحوراني.ويستقر المنتخب الأردني حالياً في المركز الثالث برصيد 10 نقاط ضمن المجموعة الثانية، خلف الأزرق الثاني بفارق الأهداف، مع بقاء أستراليا بالصدارة (12 نقطة)، ونيبال رابعاً (3)، واخيراً تايوان دون أي نقطة.

