الأزرق خضع لمسحات «PCR»

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أجرى أعضاء وفد الأزرق مسحات (PCR) قبل المغادرة الى مدينة البصرة العراقية غداً تمهيداً لمواجهة المنتخب العراقي ودياً الأربعاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى نهائيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وحضر اجراء المسحات مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة وعضو مجلس الادارة خالد الشمري.

من جانب آخر، وصل المنتخب العراقي أمس الى البصرة عن طريق الجو بينما يغادر وفد الأزرق غداً براً، ويلعب المنتخبان على ستاد جذع النخلة.

وبحسب مدير المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم يوسف فعل فان الهيئة جهزت سمات الدخول للمنتخب الكويتي عن طريق مطار البصرة، الا ان اشعاراً وصلها من الجانب الكويتي يطلب فيه بتحويل السمات الى منفذ صفوان لوجود رغبة بالقدوم براً.

على صعيد متصل، استدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش مدرب العراقي لاعب فريق النفط محمد داوود لقائمة أسود الرافدين الخاصة بمباراة الأربعاء. وذكر المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي هشام محمد أن دعوة محمد داوود جاءت بدلاً من اللاعب علاء عبد الزهرة الذي أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لاصابة بتمزق في العضلة من الدرجة الثانية، بعد تجدد الاصابة خلال مباراة فريقه الزوراء أمام فريق السماوة (اول من امس).

