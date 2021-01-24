الفهد أكد دعم «الأولمبي الآسيوي» للرياضة الفلسطينية

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بحث رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ أحمد الفهد مع رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب خلال استقباله له في مقر المجلس أخيرا، طرق تعزيز التعاون بين المجلس الاولمبي واللجنة الاولمبية الفلسطينية، وكيفية تقديم المجلس الدعم لتطوير المنظمات والبنية التحتية الرياضية الفلسطينية. وقدم الرجوب اقتراحا الى المجلس الاولمبي الاسيوي لتجهيز خمسة مراكز طبية أولمبية في فلسطين، ووافق المجلس على هذا الطلب الجدير بالاهتمام. كما ناقشا تدريب وتطوير كوادر الحركة الاولمبية الفلسطينية ودعم بناء المنشآت الرياضية. وشكر الرجوب رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي على الدعم الذي يقدمه المجلس للرياضة الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي الى تطوير وتعزيز خبرات قطاع الطب الرياضي في فلسطين. بدوره، أكد الفهد استعداد المجلس الاولمبي الاسيوي لتقديم الدعم اللازم الى فلسطين لتطوير الالعاب الجماعية والفردية عبر ارسال خبراء ومدربين لاقامة دورات ومخيمات في فلسطين أو من خلال المساعدة عبر ارسال الرياضيين للانخراط في معسكرات في الخارج.

