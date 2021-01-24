الكويت يلتقي شباب الأمعري في ملحق كأس الاتحاد 20 أبريل

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تسحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي الأربعاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور عبر تقنية فيديو الاتصال، علما بأن الكويت نالت مقعداً في ملحق كاس الاتحاد الآسيوي بناء على تصنيف الاتحادات .

ويلتقي نادي الكويت مع مركز الأمعري الفلسطيني يوم 20 أبريل في دور الملحق من كأس الاتحاد ليتاهل الفائز الى دور المجموعات من المسابقة، فيما يقام دور الملحق من مباراة واحدة قد تخضع للتمديد لوقت اضافي وركلات الترجيح في حالة التعادل في الوقت الاصلي .

وتشهد بطولتا الابطال وكأس الاتحاد مشاركة قياسية من ناحية عدد الأندية خلال نسختي عام 2021، حيث تم اضافة مجموعتين اضافيتين، واحدة للشرق وواحدة للغرب، في نسخة دوري أبطال آسيا 2021، وتم توسيع البطولة لتضم 40 نادياً بدلاً من 32 ، في المقابل ارتفع عدد الأندية المشاركة في دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي من 36 الى 39 نادياً، حيث تم اضافة مجموعة جديدة في منطقة الوسط. ومن بين الأندية التي تخوض المشاركة الأولى في تاريخ دوري أبطال آسيا، يبرز نادي الوحدات بطل الدوري الأردني، وغوا الهندي، والاستقلال الطاجيكي وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، في منطقة الغرب، وكذلك يونايتد سيتي من الفلبين وتامبنيز روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي، في مجموعات الشرق.

ويأمل نادي أولسان هيونداي المتوج حديثاً، في أن ينجح بالاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا، ليكرر انجاز نادي الاتحاد السعودي الذي توج باللقب عامي 2004 و2005.يشار الى أن الفريق الفائز بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2021، سيحصل على فرصة التأهل الى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا 2022.

