أحمد سالم بطل «فيفا 21»

محلية

حقق اللاعب أحمد سالم لقب بطولة «فيفا 21» الأولى التي نظمها نادي الرياضات الالكترونية، واختتمت يوم الخميس الماضي في صالة «قاما قيم» الكائنة في منطقة السالمية بحضور رئيس مجلس ادارة النادي عبد الله العلي وأمين السر فيصل أبل.

وكانت منافسات البطولة انطلقت يوم الأحد الماضي بمشاركة 64 لاعبا و12 متطوعا لتنظيم البطولة التي ظهرت بمستوى احترافي مميز، ووصل الى مرحلة النهائي أحمد سالم وخالد عبد الباسط، واستطاع الأول أن يحسم اللقب، ليحصل على جائزة نقدية وعلى عضوية رياضية بالنادي.

وكانت قناة النادي نقلت احداث البطولة على الهواء مباشرة عبر برنامج Twitch حتى يتسنى للذين يرغبون بمتابعة الفعاليات ولا يمكنهم التواجد في صالة «قاما قيم» في ظل النسب المحددة للحضور ووسط الاجراءات الاحترازية المتبعة، بالاستمتاع بمنافسات البطولة، وقد دعا النادي أصغر معلق في العالم «الموهوب يزن طه لحضور نهائيات البطولة والتعليق عليها، وتم تكريم المعلق يزن من قبل النادي بدرع تذكارية.

