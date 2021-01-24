رثاء في.. عليوي الحمر

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كلنا الى الله راجعون.. اللهم ارحمنا يوم لا يسمع لقلوبنا نبض... انتقل الى رحمة الله تعالى اخونا العزيز ولاعب النادي العربي سابقا بكرة القدم المرحوم باذن الله علي عبداللطيف عبدالغفور وهو اللاعب الذي زامل المرحومين سند فرحان واحمد السني رحمة الله عليهما بنفس فرق تحت 17 و20 والفريق الاول. فقد كان يلقب: بعليوي الحمر (نظرا لبنيته الحمراء) فهو اخو لاعبنا السابق عبدالغفور وعم حارس مرمى العربي الحالي سليمان عبدالغفور... كان من الواجب علي ان أرثي هذا الانسان الخلوق الصاحب الصدوق واللاعب المثابر والجدي في ادائه الذي زاملته في الملعب عندما كان لاعبا في فرق النادي المختلفة (لم يلعب كثيرا بالفريق الاول لوجود نجوم العربي بخط الدفاع في ذلك الوقت مثل مرزوق سعيد والعسعوسي وعدنان عبدالله وآخرين) ولم يمانع ان يجلس في دكة الاحتياط على ان يلعب اساسيا في اندية اخرى عرضت عليه الانضمام لها في ذلك الوقت، فأنهى حياته الكروية بالمنصورية على ان ينتقل لناد آخر. فقد كان المرحوم من نجوم الفريق في بطولات تحت عشرين سنة وكان يحرص على الجدية في التدريب ولعب المباريات بروح عالية ولم يعاقب لاي لعب مشين وكان على علاقة طيبة مع زملائه اللاعبين بالملعب والاداريين فهو شخصية محترمة تستحق الرثاء لعطائه وحبه للقلعة الخضراء. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم اهله الصبر والسلوان.

