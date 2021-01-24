بداية جيدة للقادسية والنصر

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سجل القادسية والنصر بداية جيدة في دوري الدرجة الممتازة بفوزهما على الفحيحيل والشباب على التوالي أول من أمس في الجولة الأولى من المسابقة التي افتتحت الخميس بانتصار هام للساحل على خيطان بنتيجة 3-1. وتغلب القادسية على الفحيحيل بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد، بينما على تغلب النصر على مضيفه الشباب بهدف دون رد. في المباراة الأولى، سجل رباعية الأصفر سيف الحشان (2 و43)، والبرازيلي لوكاس غاوتشيو (25)، والأردني عدي الصيفي (90+3)، وفيما سجل هدف الفحيحيل الوحيد محمد نعيم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورغم أن القادسية افتقد اكثر من عنصر مهم في مقدمتهم المعاقبين أحمد الظفيري ورضا هاني بالاضافة الى المدافع النيجيري جيمس أوكواسو والنجم بدر المطوع الذي فضل الجهاز الفني اراحته.

وباغت القادسية ضيفه بهدف مبكر عندما تابع سيف الحشان برأسه عرضية عيد الرشيدي وأسكنها في مرمى خالد العجاجي في الدقيقة الثانية من المباراة، الأمر الذي منح لاعبي الأصفر المزيد من الثقة ، اذ عزز البرازيلي لوكاس تقدم فريقه بالهدف الثاني مستغلا خطأ مدافع الأحمر حسين دشتي في الدقيقة 25.

وعاد نجم المباراة الحشان لاضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 43 بعد عرضية من عدي الصيفي سددها في مرمى العجاجي، لكن الفحيحيل قلص الفارق بعدها بدقيقتين بواسطة محمد نعيم الذي أرسل كرة عرضية حاول حارس الأصفر خالد الرشيدي امساكها فأفلتت منه الى الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية بنتيجة 3-1.

ولم تتغير الأمور كثيرا في الشوط الثاني رغم محاولات الطرفين، حتى تمكن الصيفي في الوقت بدل الضائع من تتويج جهوده في المباراة بهدف رابع لفريقه بتسديدة جميلة عانقت شباك العجاجي. وفي المباراة الثانية، قاد الأردني أحمد الرياحي فريقه النصر الى حصد أول 3 نقاط في المسابقة بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام الشباب في الدقيقة 70.

ومع أن الشباب حاول كثيرا وظهر بصورة جيدة في المباراة لكن النصر حقق الأهم، وسجل الرياحي هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة ألغاه الحكم بعد الاستعانة بحكم تقنية «الفار».

