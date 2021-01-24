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الصيفي يهدي الفوز للظفيري وهاني


أهدى الأردني عدي الصيفي لاعب القادسية الفوز الذي حققه الفريق على الفحيحيل الى نجمي الأصفر المعاقبين أحمد الظفيري ورضا هاني، وقال ان لاعبي الفريق نجحوا في تعويض الغيابات التي عاني منها القادسية في المباراة. وأضاف الصيفي في تصريح تلفزيوني عقب المباراة: «الحمد لله، أشكر اخواني اللاعبين على أدائهم وتحقيق 3 نقاط مهمة، في ظل الظروف التي مر بها الفريق عقب خسارة نهائي كأس ولي العهد»، مؤكدا أن اللاعبين يسعون جاهدين لاسعاد جماهير القلعة الصفراء والعودة الى منصات التتويج. وأشار الصيفي الى أن حضور رؤساء النادي السابقين والنجوم القدامي للأصفر من أجل دعم الفريق كان له أثر ايجابي كبير على اللاعبين وشكّل حافزاً قوياً لهم قبل انطلاق الدوري.


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