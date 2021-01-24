الأبيض يضع العنزي على لائحة الانتقالات

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وضع الكويت لاعبه فهد العنزي على لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يغادر اللاعب صفوف الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة. وغاب العنزي لاعب كاظمة السابق عن صفوف الأبيض بسبب الاصابة، وخضع لجراحة في مستشفى اسبيتار في قطر، قبل العودة والدخول في مرحلة التأهيل منذ أسابيع. وتضم قائمة الأبيض حالياً أكثر من لاعب مميز في مركز الجناح في مقدمتهم المتألق أحمد الزنكي وفيصل زايد والاسباني جاي ديمبلي والمخضرم عبدالله البريكي بالاضافة الى ضاحي الشمري القادم من الجهراء والشاب علي حسين.

