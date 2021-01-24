loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الأبيض يضع العنزي على لائحة الانتقالات

راشد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 24 يناير 2021

وضع الكويت لاعبه فهد العنزي على لائحة المغادرين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يغادر اللاعب صفوف الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة. وغاب العنزي لاعب كاظمة السابق عن صفوف الأبيض بسبب الاصابة، وخضع لجراحة في مستشفى اسبيتار في قطر، قبل العودة والدخول في مرحلة التأهيل منذ أسابيع. وتضم قائمة الأبيض حالياً أكثر من لاعب مميز في مركز الجناح في مقدمتهم المتألق أحمد الزنكي وفيصل زايد والاسباني جاي ديمبلي والمخضرم عبدالله البريكي بالاضافة الى ضاحي الشمري القادم من الجهراء والشاب علي حسين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة