الأسرة الرياضية فقدت علي عبدالغفور

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فقدت الأسرتان الرياضية والعرباوية لاعب الأخضر السابق علي عبداللطيف عبدالغفور، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي. واللاعب الراحل فرض نفسه بقوة في فرق المراحل السنية في فئتي تحت 17 سنة وتحت 20 سنة في فترة منتصف السبعينيات، كما شارك مع الفريق الأول وزامل من لاعبي العربي بدر بوعباس وعلي مندني والمرحوم سند فرحان وغيرهم من نجوم القلعة الخضراء. كما كان الراحل مثالا للأخلاق الرياضية العالية والعطاء والالتزام، وكان يحظى بمحبة واحترام لدى الجميع، والقسم الرياضي الذي آلمه المصاب يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة من أسرة الفقيد، تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.