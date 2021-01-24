الكويت وكاظمة في انطلاق «ذهبي السلة»

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يبدأ الكويت حامل اللقب اليوم مشوار المربع الذهبي في دوري كرة السلة بمواجهة قوية أمام كاظمة في 05:30، فيما يصطدم القادسية بالجهراء في 07:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

وتقام منافسات المربع الذهبي بنظام الدوري من قسمين على ان يلتقي بعدها بطل المربع مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاثة مواجهات والفائز بمباراتين سيتأهل الى الدور النهائي الذي سيقام بالنظام ذاته.

وكانت الفرق الاربعة تأهلت بعد ان بلغ الكويت والجهراء دور الثمانية بالاضافة الى الشباب والعربي عن المجموعة الاولى، وكذلك كاظمة والقادسية عن المجموعة الثانية الى جانب برقان والقرين ليقصي الكويت القرين والجهراء برقان وكاظمة العربي والقادسية الشباب بواقع مواجهتين من ثلاث. في اللقاء الأول الذي يجمع الكويت مع كاظمة تبدو الامور صعبة على الطرفين لتقارب مستواهما حيث يسعى كل طرف الى تحقيق الفوز واعلان نفسه مرشحاً للقب خصوصاً ان الفريقين تقابلا في كأس السوبر واستطاع الكويت الفوز بصعوبة. ويمتلك الطرفان كوكبة من نجوم الدوري اذ يعتمد المدرب الألماني للكويت بيتر شومرز على جهود تركي حمود والشقيقين حمد ومحمد عدنان وحسين الخباز وراشد الرباح وعبدالعزيز ضاري وعبدالعزيز رمضان والكسندر الغيص، فيما يعول المدرب الصربي لسلة كاظمة ايفان يرميتش على جهود لاعبيه أحمد البلوشي وعبدالعزيز ريحان ويوسف بورحمة ومحمد الوراد واحمد المطيري وناصر الظفيري وعبدالعزيز فالح وعبدالله ابراهيم. وفي المواجهة الثانية التي تجمع القادسية مع الجهراء، تبدو الامور صعبة ايضاً على كل طرف لحسم الفوز اذ تعتبر هذه المواجهة هي الاولى بين الفريقين هذا الموسم ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز على الاخر. وتبدو صفوف الجهراء مكتملة في ظل استعداده للمربع الذهبي عبر اقامة معسكر داخلي حيث يعول المدرب اللبناني لسلة الجهراء احمد الفران على جهود لاعبيه عبدالعزيز الحميدي واحمد درويش ويوسف عقاب ومحمد اشكناني وسلطان السهو ونواف الظفيري. في المقابل، يعاني الاصفر من غياب نجوم الفريق صالح اليوسف وناصر الهجرس وشايع مهنا بسبب الاصابة فيمت تبدو مشاركة نجم الفريق عبدالله الصراف مهددة ايضاً لمعاناته من الاصابة ويحتاج الى تصريح طبي لخوض المباراة مما يدفع المدرب الليتواني للفريق لوكاس مندوزا الى الاعتماد على جهود عبدالرحمن السهو وعبدالله توفيق واحمد فالح وفهاد السبيعي وعبدالمحسن مرتضى.

