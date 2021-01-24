مصر تضع قدماً في ربع نهائي «مونديال اليد»

دوليه

وضع منتخب مصر قدما في الدور ربع النهائي من بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا على ارضه، بعدما حقق فوزا ساحقا على منتخب بيلاروس بنتيجة 35-26 أول من أمس بصالة ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من الدور الرئيس. رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده الى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتا، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند نقطتين في المركز الخامس. وعقب اللقاء حصل احمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة. وقال الاسباني روبرتو باروندو غارسيا المدير الفني لمنتخب مصر «انا سعيد جدا وفخور بأداء اللاعبين ومستواهم حتى الآن في البطولة». وأشار غارسيا الى أن «مواجهة سلوفينيا القادمة صعبة جدا وبغض النظر عن النتيجة فخور جدا باللاعبين». أما أحمد الأحمر قائد المنتخب فقال «اللاعبون كلهم على قدر المسؤولية وهدفنا في مباراة سلوفينيا تحقيق الفوز لمواصلة المشوار». وأشار الأحمر الى أن «جميع اللاعبين يخوضون مباراة بمباراة على حدة. جميع اللاعبين يؤدون أفضل ما لديهم لتحقيق الهدف». وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الايسلندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للدور الرئيس بنتيجة 28-26. وبهذه النتيجة حصلت فرنسا على نقطتين ورفعت رصيدها لـ8 نقاط الى صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند النقطة الثانية في المركز الرابع. ومن المقرر، أن يصطدم المنتخب الفرنسي في الجولة المقبلة مع نظيره البرتغالي، فيما يواجه المنتخب الأيسلندي نظيره النرويجي. كما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29.

وفي المجموعة ذاتها ايضا، اكتسح المنتخب النروجي نظيره الجزائري 36- 23. بهذه النتيجة حصل منتخب النرويج على نقطتين ورفع رصيده لـ6 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، بفارق نقطتين عن المتصدر المنتخب الفرنسي، فيما لم ينجح محاربو الصحراء في حصد أي نقاط خلال الدور الرئيس.

وفاز فريق الاتحاد الروسي على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 ضمن منافسات المجموعة الرابعة. وارتفع رصيد المنتخب الاتحاد الروسي الى 5 نقاط في ظل صعوده الى هذا الدور بثلاث نقاط، حيث إنه خسر امام مصر في أولى مواجهات الدور الرئيس بنتيجة 28-23، فيما يظل منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بالمجموعة دون أي نقاط نظرا لخسارته أيضا الجولة الماضية أمام سلوفينيا.

