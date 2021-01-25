كلفة طفل «الروضة» تتجاوز الـ 10 آلاف دينار!

وطن النهار

كشفت مصادر مطلعة، عن ارتفاع معدل متوسط كلفة الطفل في بعض الرياض، مؤكدة أنها كسرت حاجز الـ 10 آلاف دينار في بعض المناطق التعليمية وإنما فاقت 12 ألف دينار بإحدى الرياض، في حين سجلت بعض الرياض التابعة لمنطقة الجهراء أقل معدل متوسط كلفة الطفل حيث لم تتجاوز 3 آلاف دينار.

وأكدت دراسة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط بوزارة التربية حصلت «النهار» على نسخة منها، أن اجمالي معدل كلفة الطفل في رياض الاطفال لمختلف المناطق التعليمية الست بلغ 4 آلاف و799 دينارا، فيما بلغ من رواتب المعلمات 3 آلاف و10 دنانير، موضحة ان منطقة مبارك الكبير سجلت أعلى متوسط كلفة حيث بلغت 5 آلاف و540 دينارا ومن رواتب المعلمات 3 آلاف و196 دينار،

ويليها الفروانية 5 آلاف و218 دينارا ومن رواتب المعلمات 3 آلاف و359 دينارا، ثم العاصمة 5 آلاف و105 دنانير ومن رواتب المعلمات 3 آلاف و199 دينارا، مشيرة إلى ان منطقة الجهراء التعليمية سجلت أقل متوسطة كلفة حيث بلغت 3 آلاف و748 دينارا ومن رواتب المعلمات ألفان و265 ديناار، ثم الاحمدي ألف و790 دينارا ومن رواتب المعلمات ألفان و994 دينارا، ثم حولي 4 آلاف و996 دينارا ومن رواتب المعلمات 3 آلاف و172 دينارا.

ولفت إلى أن اجمالي عدد الاطفال الملتحقين في رياض الاطفال بلغ 42 ألف و946 طفلا وطفلة مقابل 7 آلاف و140 معلمة، موزعين بواقع 10 آلاف و899 طفلا وألف و790 معلمة في منطقة الاحمدي التعليمية، و4 آلاف و486 طفلا و769 معلمة في حولي، و5 آلاف و892 طفلا وألف و93 معلمة في مبارك الكبير، و8 آلاف و842 طفلا وألف و662 معلمة في الفروانية و5 آلاف و141 طفلا و916 معلمة في العاصمة، و7 آلاف و686 طفلا و910 معلمات في الجهراء.

وأوضحت الدراسة أن أعلى عدد الاطفال في رياض الاطفال التابعة لمنطقة الاحمدي التعليمية كان 513 طفلا في روضة سعد بن معاذ بمعدل متوسط كلفة الطفل بلغ 3 آلاف و585 ديناراً، في حين الأقل عدد بلغ 142 طفلا في روضة الصريف بمعدل متوسط كلفة الطفل 7 آلاف و537 ديناراً، مبينة أن الفرق الكبير بين عدد الاطفال يؤدي إلى التباين الكبير في معدل متوسط الكلفة للطفل.

وأشارت إلى أن أقل معدل متوسط كلفة الطفل بلغ 3 آلاف في مدرسة العبير، حيث ان عدد الطلبة كبير مقارنة بكثافة الفصل الواحد 36 طفلا لكل فصل، موضحة ان الاعلى في معدل متوسط تكلفة الطفل روضة المسك حيث بلغ 8 آلاف و863 دينارا، كما أن عدد المعلمات كبير مقارنة مع عدد الاطفال بمعدل 3 أطفال للمعلمة، ومعدل معلمة للفصل بلغ 6 معلمات للفصل تقريبا مقارنة مع بقية المدارس.

وأكدت أن روضة الصريف أقل في عدد الاطفال وأعلى في معدل متوسط كلفة الطفل حيث بلغ 7 آلاف و537 ديناراً، وأن عدد المعلمات كبير مقارنة مع عدد الفصول بمعدل 5 معلمات للفصل، وهو أعلى من المعدل العام، و4 أطفال على المعلمة أقل من المعدل العام لرياض الاطفال، مشيرة إلى أن التفاوت في معدل متوسط كلفة الطفل بين رياض الاطفال في منطقة الاحمدي التعليمية يترواح بين 8 آلاف و800 دينار إلى 3 آلاف دينار.

وأشارت إلى أن أعلى معدل متوسط كلفة الطفل في الرياض التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية في روضة السوسن حيث بلغ 5 آلاف و864 دينارا، وبلغ عدد الاطفال 172 طفلا وهو عدد قليل مقارنة مع بقية الرياض في المنطقة، وبلغ معدل معلمة لكل فصل 7 معلمات، أما طفل لكل معلمة بلغ 6 أطفال، لافتة في ذات الوقت إلى أن أقل معدل لمتوسط كلفة الطفل في روضة المروة حيث بلغ ألفان و878 دينارا وأن عدد الاطفال بلغ 370 طفلا بمعدل 33 طفلا للفصل ومعدل 11 طفل لكل معلمة و3 معلمات لكل فصل.

وذكرت أن روضة المروة الاقل في معدل متوسط كلفة الطفل من رواتب المعلمات حيث بلغ ألف و670 دينارا، إذ أن عدد المعلمات قليل مقارنة مع عدد الاطفال بمعدل 11 طفلا للمعلمة، مؤكدة أن التفاوت في معدل متوسط تكلفة الطفل بين رياض الاطفال في منطقة الجهراء التعليمية بين 5 آلاف و800 دينار إلى ألفان و900 دينار.

وأفادت أن معدل متوسط كلفة الطفل الاعلى في الرياض التابعة لمنطقة حولي التعليمية روضة عبدالملك الصالح، حيث بلغ 7 آلاف و580 دينارا وعدد الاطفال بلغ 61 طفلا وهو عدد قليل مقارنة مع بقية رياض الاطفال الاخرى، نظرا لموقع الروضة في منطقة حولي السكنية التي تعد قليلة الكثافة السكانية في عدد المواطنين.

وأشارت إلى أن أقل قيمة لمعدل متوسط كلفة الطفل في روضة الوسم حيث بلغ 3 آلاف و702 دينار، وعدد الاطفال بلغ 238 طفلا وهو عدد كثير مقارنة مع بقية رياض الاطفال في منطقة حولي التعليمية ولكن أقل من المعيار المعتمد للروضة، مبينة أن أقل معدل متوسط كلفة الطفل من رواتب المعلمات كان في روضة الوداد حيث بلغ ألفان و300 دينار مقارنة مع بقية الرياض في منطقة حولي التعليمية، لافتة إلى أن بعض التباين في معدل متوسط كلفة الطفل لبعض رياض الاطفال بمنطقة حولي التعليمية.

وبينت أن أعلى معدل متوسط كلفة الطفل في الرياض التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية في روضة المنصور حيث بلغت 12 ألفا و381 دينارا وذلك بسبب قلة عدد الاطفال بعدد المعلمات، حيث معدل 3 اطفال لكل معلمة و4 معلمات لكل فصل، مشيرة إلى أن ثاني أعلى قيمة لمعدل متوسط تكلفة الطفل في روضة النزهة حيث بلغت 10 آلاف دينارا، بمعدل 3 أطفال لكل معلمة و4 معلمات للفصل.

وأفادت أن أقل معدل متوسط كلفة الطفل في روضة البشاير حيث بلغ ألفان و379 دينارا، وعدد الاطفال 206 أطفال وهو عدد كبير مقارنة بعدد المدرسين الذي بلغ 14 معلمة فقط، بمعدل 15 طفلا لكل معلمة، مؤكدة أن التباين في معدل متوسط تكلفة الطفل يرجع إلى زيادة عدد المعلمات في بعض الرياض مع قلة عدد الاطفال، ومعدل متوسطة تكلفة الطفل في بعض رياض اطفال منطقة العاصمة التعليمية عالية جدا قياسا بالرياض الاخرى.

وأكدت الدراسة أن أعلى معدل متوسط كلفة الطفل في الرياض التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية في روضة الازهار حيث بلغت 10 آلاف و688 دينارا، وعدد الاطفال 80 طفلا مقارنة مع ارتفاع عدد المعلمات، وتليها أعلى معدل متوسط تكلفة الطفل في روضة الربيع حيث بلغ 9 آلاف دينار، في حين أن عدد الاطفال بلغ 97 طفلا وهو عدد قليل مقارنة مع عدد المعلمات الذي بلغ 33 معلمة.

وأشارت إلى أن أقل معد متوسط كلفة الطفل في روضة الجوزاء حيث بلغ ألفان و730 دينارا، والسبب إرتفاع عدد الاطفال الذي بلغ 546 طفلا، في حين أن معدل متوسط عدد الاطفال لكل معلمة بلغ 10 أطفال ومعدل معلمة لكل فصل بلغ 4 معلمات، وتعتبر الروضة ذات كثافة عالية بالاطفال.

لفتت إلى أن أعلى معدل متوسط كلفة الطفل في الرياض التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية في روضة الكوثر حيث بلغت 4 آلاف و479 دينارا بالرغم من كونها أعلى في عدد الاطفال حيث بلغ 314 طفلا وبلغ عدد الاطفال في روضة البهاء 93 طفلا مقارنة مع بقية الرياض في منطقة مبارك الكبير التعليمية، غير ان معدل متوسط تكلفة الطفل بلغت 7 آلاف و628 ديناراً.

واضافت أن أعلى معدل متوسط كلفة الطفل في ورضة الامواج بلغت 8 آلاف و242 دينارا، يليها روضة الصباح بمعدل متوسط كلفة بلغت 8 آلاف و238 دينارا، وروضة الامواج أعلى معدل متوسط كلفة الطفل من رواتب المعلمات حيث بلغت 5 آلاف و172 دينارا، مؤكدة أن التباين في عدد الاطفال في بعض الرياض في منطقة مبارك الكبير التعليمية، أدى إلى التباين في معدل كلفة الطفل وكلفة الطفل من رواتب المعلمات.

