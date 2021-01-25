«التربية»: بدء توزيع كتب الفصل الدراسي الثاني قريباً

وطن النهار

فيما أكدت وزارة التربية، بدء المرحلة الثانية من توزيع الكتب التي تم توريدها لادارة المخازن والتوريدات واستلامها من قبل المدارس وجار استكمال توزيع جميع الكتب خلال الفترة المقبلة قبل بداية الفصل الثاني، كشف مدير إدارة التوريدات والمخازن متروك المطيري، عن تنسيق جار مع قطاع المناهج بشأن تحديد الكتب المقررة للفصل الدراسي الأول من العام المقبل 2021 - 2022 للبدء بالاجراءات مع بداية السنة المالية ابريل المقبل.

وأشار المطيري في تصريح صحافي، إلى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بممارسات الكتب الدراسية من الاعلان بجريدة كويت اليوم الى تقديم العطاءات وفضها والترسية على الشركات الفائزة ثم التوريد داخل المخازن لتوزيعها على جميع المدارس بمختلف مراحلها ومناطقها التعليمية.

وأوضح أن إدارة التوريدات والمخازن قامت بتوفير احتياجات المدارس من الأثاث والأجهزة والمستلزمات الأخرى استعداداً لعودة الطلبة في حالة ما تقرر ذلك من قبل السلطات الصحية بالتنسيق مع وزارة التربية.

وذكر المطيري أن الإدارة قامت كذلك بمتابعة جميع العقود الخدماتية وحالتها سواء بشأن التمديد أو كطرح جديد مع الجهات الطالبة والجهات الرقابية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى طرح ممارسات خاصة لقطاع المنشآت بشأن توريد وتركيب وصيانة وحدات التكييف اللازمة لبعض المناطق التعليمية ومدارسها، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بمناقصة الصيانة الشاملة لمبنى الوزارة بجنوب السرة ومخاطبة الجهات الرقابية للحصول على الموافقات اللازمة.

وبين المطيري أن إدارة التوريدات والمخازن انتهت كذلك من الحصول على موافقات الجهات الرقابية على تمديد المناقصة الخاصة في برامج المايكروسوفت لإدارة نظم المعلومات وهي من المناقصات الهامة، إضافة الى مناقصة الشبكات الحاسوبية بالمدارس وتقديم الدعم الفني لها.

وثمن المطيري، الجهود الحثيثة التي قام بها جميع العاملين في الإدارة منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وكذلك المتابعة الدائمة بشأن الاستعدادات اللازمة لبداية الفصل الدراسي الثاني والذي سيكون في الأول من شهر مارس من خلال طرح العديد من الممارسات الخاصة بالكتب الدراسية.

