بلدية العاصمة: تحصيل 42 ألف دينار إيرادات صلح

وطن النهار

قام فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة بتحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأوضح رئيس فريق طوارئ بلدية العاصمة زيد العنزي أن الفريق الرقابي من خلال الجولات الميدانية التي نفذها على جميع الأنشطة التجارية في المجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم بجميع مناطق المحافظة قام بتحرير 1730 مخالفة للائحة الإعلانات، فضلا عن تحرير مخالفتين للائحة البناء إلى جانب تحرير 17 مخالفة للباعة الجائلين وذلك بعد التنسيق والخروج مع اللجنة الرباعية المشتركة.

واكد العنزي أن الفريق قام بالتعامل مع 2072 شكوى تم تلقيها عبر الخط الساخن 1855555، كما وجه 303 إنذارات لعقارات مخالفة إلى جانب توجيه 97 إنذارا لأصحاب عقارات قاموا بالتعدي على أملاك الدولة وفقا للمرسوم وتوجيه 102 تنبيه للتعدي على ملكية الدولة وفق لائحة نظام الزراعة فضلا عن إزالة 110 تعديات ومخالفات وفق لائحة نظام الزراعة، و إزالة 84 مخالفة بناء وإغلاق 246 محلاً وإصدار 230 أمر فتح دائم ومؤقت لمحال.

وقال العنزي إن الفريق الرقابي قام بالكشف على 16303 محال بشأن مكافحة فيروس كورونا فضلا عن توجيه 1203 تعهدات وفق لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة فضلا عن توزيع 492 إرشادات صحية وتحصيل 42 ألف دينار إيرادات صلح وترحيل 582 مخالفة للإدارة القانونية.

