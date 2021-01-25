الحجر: المعالجة الجذرية لازدحام مدخل الجهراء من «السادس»

وطن النهار

طالب خالد الحجر العنزي المهتم بقضايا الشأن البلدي الجهات المعنية بالعمل على إيجاد حلول ومعالجة سريعة وجذرية للازدحام المتمثل في مدخل منطقة الجهراء من الدائري السادس، كون هذا المدخل بات يسبب الإزعاج المتكرر، خصوصا لقاطني منطقتي العيون والنسيم، جراء الزحمة المستمرة وعرقلة السير في هذا المدخل بسبب المنطقة التجارية وكثافة المحال الموجودة في صناعية الجهراء. وأضاف العنزي في تصريح صحافي أن وضع الحلول المناسبة سيسهم في الحد من المعاناة اليومية لأهالي الجهراء، لافتا إلى أن عرقلة السير لا تؤثر على دخول المواطنين والمقيمين للمنطقة فحسب، بل تؤثر على دخول سيارات الطوارئ والإسعاف والمطافئ، مناشدا الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية والعمل على إيجاد المعالجة السريعة لهذا المدخل الحيوي لمنطقة الجهراء، وردع المخالفات المستشرية، واصفا تلك الزحمة التي تحدث في هذا الطريق بالمزعجة للأهالي وزوار المنطقة.

