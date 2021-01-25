جائزة للإنتاج والاستهلاك المُستدام

وطن النهار

ينظم معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي والاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية الشريك الاستراتيجي للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤتمر وجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام، وذلك في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الصباح.

يأتي ذلك ضمن فعاليات برنامج الكويت للمسئولية المجتمعية وتحت شعار «استهلاك مسؤول لحياة مستدامة»، ولتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتحقيق كويت جديدة، وتنفيذا لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية.

وفي هذا الإطار، قال د. شهاب العثمان رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة معهد الإنجاز المتفوق للتدريب الأهلي ورئيس برنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية في تصريح صحافي أن تنظيم «مؤتمر وجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام» تحت شعار «استهلاك مسؤول لحياة مستدامة» جاء انطلاقاً من دورنا كممثلين لبرنامج الكويت للمسؤولية المجتمعية كمجموعة من الخبراء والمستشارين الكويتيين التابع للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية في نشر ثقافة المسؤولية والأفراد والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ونظرا لحرصنا على التماشي مع توجه دولة الكويت الرامي إلى الوصول لمستقبل مزدهر ومستدام، من خلال حشد جميع الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية، المنبثقة، مستطرداً، كذلك عن تصور صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- لتحويل الكويت إلى مركز إقليمي رائد مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي، وذلك بحلول عام 2035.

وذكر العثمان أن المؤتمر يهدف إلى إبراز أهمية أهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة 2035 ورفع الوعي بتأثير الاستهلاك غير الرشيد بما يتوافق مع الهدف رقم (12) من أهداف التنمية المستدامة والذي يندرج تحت «الاستهلاك والإنتاج المسؤولان»، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشكلات البيئية الناجمة عن الهدر والسلوك الاستهلاكي، ويستهدف المؤتمر الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى جميع فئات المجتمع.

وأشار العثمان إلى أنه في نهاية يوم المؤتمر سيتم إطلاق جائزة باسم الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام والتي يكون الهدف منها تشجيع المجتمع بمختلف فئاته، لذلك ستكون فئات الجائزة شاملة لكل فئات المجتمع مثل مؤسسات القطاع العام و فئة شركات القطاع الخاص بالكويت وفئة منظمات المجتمع المدني، وكذلك فئة القطاع التعاوني، إضافة إلى فئة طلبة المرحلة الثانوية والجامعات في الكويت، داعيا المؤسسات والأفراد إلى ضرورة المشاركة في هذا المؤتمر ودعمه لما سينتج عنه من صناعة مبادرات مبتكرة لحل مشكلات مجتمعية بيئية اقتصادية اجتماعية.

