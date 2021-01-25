حمزة: العسل الطبيعي لا يضر مرضى السكري

وطن النهار

أكدت د. هدى حمزة مستشارة شركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي، أن تناول العسل الطبيعي بنوعيه الرحيقي والغابي لا يضر مرضى السكري طالما أنه لا ينتج عن تغذية النحل بالسكر. وأفادت خلال تصريح صحافي بأنه يمكن معرفة الفرق بين العسل الطبيعي وغيره الناتج عن تغذية النحل بالسكر عن طريق فحص نسبة السكروز في العسل، مشيرة الى أن السكروز نوع من السكر المعقد ويحتاج الى انسولين لهضمه بينما سكريات العسل الاخرى كلها سكريات احادية وتتمثل في الدم بدون أنسولين ويزود المريض بالتغذية والطاقة السريعة اللازمة سواء للعضلات او الدماغ، وفي غالبة الاحيان تنخفض نسبة السكروز في العسل الذي مر على تاريخ إنتاجه عام أوعامين. واستطردت، في روسيا الاتحادية يستخدم العسل المخلوط بالغذاء الملكي والعكبر «بروبلس» في علاج مرضى السكري فضلاً عن استخدام تلك الخلطة في علاج جروحهم.