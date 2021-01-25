القبض على شخصين يتاجران بأدوية «لاريكا ونيرفاكس»

وطن النهار

تمكن رجال الامن العام من القبض على شخصين وبحوزتهما أدوية خاصة بمهنة الصيدلة (لاريكا + نيرفاكس) ويقومان بتوزيعها وبيعها بشكل غير قانوني وتمت احالتهما الى الجهات المختصة. وفي التفاصيل فقد ورد بلاغ لمخفر السالمية بوجود شخص يقوم بإعطاء المارة اشياء غير معلومة ويستلم منهم مبالغ مالية في ساحة ترابية داخل المنطقة، حيث توجه رجال الأمن فور تلقي البلاغ إلى الموقع وتم ضبط المتهم الاول (م. م) يقوم بتوزيع حبوب (لاريكا+ نيرفاكس) حيث تبين أنه يبيعها بمبلغ مالي بمعاونة المتهم الثاني (ع. ظ) الذي أرشد عن مكانه وتم ضبطه. وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.