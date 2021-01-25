السفيرة الأميركية: «شهداء القرين» مَعْلَم ملحمي

وطن النهار

زارت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت الينا رومانوسكي متحف شهداء القرين برفقة أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل سليمان العبدالجليل والأمين العام المساعد لقطاع الشؤون المالية والادارية د. تهاني العدواني.

واستقبل العبدالجليل السفيرة رومانوسكي بالترحاب والتقدير لهذه البادرة الانسانية، وتجولا في ارجاء المتحف، وقدم سلمان بولند مراقب المتاحف في المجلس، شرحا لمحتويات المتحف وأقسامه والذي يُعد أحد مراكز المقاومة الكويتية ابان الغزو العراقي للكويت حيث وقعت فيه معركة دامية في 24 فبراير 1991، قتل على أثرها عدد من أفراد المقاومة.

وتمت مشاهدة فيلم تسجيلي يوثق بطولات المقاومة الكويتية ابان أشهر الغزو؛ وفرحة تحرير الكويت.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة فعاليات تنظمها السفارة الأميركية بمناسبة احياء ذكرى الثلاثين لتحرير الكويت.

وقال العبدالجليل «ان هذا الصرح يعد خير شاهد على وطنية وارادة شعب الكويت الذي قبل التحدي وقاوم الظلم في سبيل تحرير الوطن من الغزو العراقي الغاشم فكانت الحصيلة قافلة من الشهداء سطرت بدمائها ملحمة خالدة ليحيا الوطن بعون دولي شجاع وغير مسبوق بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الدولة الصديقة التي قادت جهود التحرير مع حكومة الكويت ودول التحالف آنذاك».

وأضاف «ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يرعى ارادة الشعب من خلال حفاظه على متحف القرين ومكوناته ويحاول جاهداً لتطويره والحفاظ عليه ليكون معلماً وذاكرة لأبرز أحداث الكويت واستنفار دول العالم من أجل رد الظلم والبغي الذي وقع عليها صبيحة الثاني من أغسطس 1990».

من جانبها قالت السفيرة الأميركية: «ان متحف شهداء القرين شاهد على شجاعة الشعب الكويتي أثناء المقاومة والتضحيات التي سطرها لتحرير بلادهم».

في يناير 1991، أعلن الرئيس الراحل جورج بوش بدء عملية عاصفة الصحراء وقاتل تحالف تقوده الولايات المتحدة الى جانب الكويت لطرد القوات العراقية، وتم تحرير الكويت في نهاية فبراير 1991.

وأضافت رومانوسكي: «ان التحرير جزء مهم من تاريخ بلدينا المشترك وسند لشراكتنا القوية للغاية التي نتمتع بها اليوم. الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت اليوم تمامًا كما كانت قبل 30 عامًا».

يذكر أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب قام بتحويل المنزل الى متحف لتخليد ذكرى الشهداء بعدما أمر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بتحويل البيت الذي دارت به المعركة الى متحف تاريخي، كما كانت لقائد قوات التحالف نورمان شوارزكوف زيارة شهيرة للمتحف في 14 أبريل 1994.

وستطلق السفارة الأميركية في الكويت سلسلة من الأنشطة في الأسابيع القليلة المقبلة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتحرير الكويت، بما في ذلك ازاحة الستار عن المنحوتة زجاجية التي سيتم اهداؤها لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، بالاضافة الى التعاون على فيديو موسيقي بين فنانين أميركيين وكويتيين.

في نهاية الزيارة أهدى الامين العام السفيرة الاميركية هدية تذكارية بمناسبة الزيارة، وتم اخذ الصور الجماعية.

