توزيع 6 آلاف سلة غذائية في اليمن

وطن النهار

دشنت (الجمعية الكويتية للاغاثة) في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن توزيع 6 آلاف سلة غذائية تستهدف أربع محافظات يمنية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ست سنوات.

وأعرب المنسق العام للجنة العليا للاغاثة في اليمن جمال بلفقيه في تصريح صحافي خلال حفل التدشين عن شكره لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على جهودهم ودعمهم الانساني المستمر للشعب اليمني.

وثمن بلفقيه الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه الجمعية الكويتية للاغاثة في مختلف القطاعات الاغاثية والتنموية مبينا أن هذا المشروع سيكون له أثر كبير في تحسين الحياة المعيشية للأسر النازحة في اليمن.

من جانبه قال نائب مدير عام مكتب الجمعية الكويتية للاغاثة باليمن عادل باعشن ان مشروع السلة الغذائية يأتي ضمن حزمة مشاريع اغاثية تقدمها الجمعية في مختلف المجالات الاغاثية والانسانية التي تستهدف النازحين والأسر الضعيفة في مختلف المحافظات اليمنية.

واضاف باعشن أن الجمعية تحرص على دعم المشاريع الاغاثية توازيا مع تركيزها على المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام والتي تسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين سبل المعيشة.

بدوره أوضح رئيس قطاع المشاريع في (مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية) المنفذة للمشروع عماد عبدالرحيم أن المشروع يشمل توزيع 6 آلاف سلة غذائية تستهدف محافظات (عدن) و(تعز) و(أبين) و(الحديدة).

وأشار عبدالرحيم الى أن هذا المشروع الذي يستفيد منه قرابة 42 ألف فرد يهدف الى تعزيز الأمن الغذائي للأسر النازحة والفقيرة في تلك المحافظات وذلك ضمن اطار التدخلات الانسانية الكويتية لتعزيز قدرات الأسر النازحة على الصمود.

وثمن هذه الالتفاتة الانسانية الكريمة من دولة الكويت والجمعية الكويتية للاغاثة لدعم الأسر النازحة والاسهام في تخفيف معاناة اليمنيين.

