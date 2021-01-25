«الإدارية» ألغت تعيين 250 محامياً بـ «الفتوى والتشريع»

وطن النهار

قضت المحكمة الادارية امس في 9 دعاوى بشأن تعيينات ادارة الفتوى والتشريع، وألغت قرارات تعيين 250 محامياً بالفتوى والتشريع.

وقال دفاع الطاعنين المحامي محمد الأنصاري انه تم تغيير قرار قبول الدرجات التحريرية من 12 درجة الى 10 درجات، حتى يتم قبول عدد من المحامين بالفتوى، وبناء عليه تم الطعن على تلك القرارات وقد صدرت الاحكام بالغاء تلك القرارات.

وواصل قائلاً نتمنى من جميع الجهات تطبيق القوانين، وعدم الاخلال بالمساواة في التوظيف، وتطبيق العدالة بين المتقدمين.

من جانب آخر قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار سلطان بورسلي برفض طعن النيابة العامة وتأييد الحكم ببراءة طبيب تجميل مشهور من تهمة هتك عرض مراجعة في عيادته.

وكانت محكمة الاستئناف قضت بوقت سابق ببراءة طبيب مشهور في التجميل من هتك عرض المجني عليها وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس المتهم خمس سنوات وكفالة 5000 دينار لوقف النفاذ، والقضاء مجددا ببراءة المتهم عما نسب اليه من اتهام.

وقد انكر المتهم امام المحكمة الاتهام، في حين أكد محاميه أنه بريء وتم اتهامه بشكل كيدي من قبل الشاكية، مشيرا الى وجود تصور آخر للواقعة يظهره تصوير الكاميرا الأمنية المثبتة داخل العيادة.

يذكر ان الشاكية كانت قد تقدمت بدعواها ضد الطبيب، مبينة أنه تهجم عليها داخل عيادته، وقد استدعته النيابة ووجهت اليه تهمة هتك العرض قبل أن تقرر حجزه.

