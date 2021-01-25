الداهوم: دعم المزارعين لمواجهة أزمات الأمن الغذائي

وطن النهار

أكد رئيس اللجنة الزراعية والأمن الغذائي بمجلس الأمة د. بدر الداهوم، اهتمام اللجنة الزراعية بالقطاع الزراعي لما لهذا القطاع من أهمية بالغة في تأمين الأمن الغذائي، موضحا أن المزارع الكويتي أثبت وقوفه وتصديه خلال الأزمات التي تمر بها البلاد. وأضاف الداهوم في تصريح صحافي خلال جولة قام فيها على عدد من مزارع العبدلي برفقة رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين: «قد يكون خير دليل وشاهد للعيان أزمة كورونا التي عصفت بالعالم والكويت من ضمنها عندما تم اغلاق جميع الحدود البرية والبحرية والجوية في عزل كامل عن العالم وجاءت وقفة المزارع الكويتي بكل شموخ وقدم العديد من الشاحنات الممتلئة بالمنتج النباتي الكويتي تجاوزت العشرين صنفا ذهبت بالمجان للسكان في مناطق العزل من مواطنين ومقيمين وكذلك لجموع العاملين في الصفوف الأولى ألا تستحق تلك الوقفة وغيرها من الوقفات من هؤلاء الأبطال الوقوف الى جانبهم ودعمهم بكل ما نستطيع؟». ولفت الداهوم جموع المزارعين، الى وقفة اخوانهم في اللجنة الزراعية الى جانبهم ودعمهم في اقتراح مشاريع القوانين بصفة الاستعجال والتي تكون داعما رئيسيا للمزارع الكويتي، مضيفا سيكون هناك تنسيق وتعاون مع رئيس وأعضاء الاتحاد الكويتي للمزارعين وكذلك مع كل مزارع ستكون الآذان صاغية لجميع مطالبهم ولن نتوانى ولن نتقاعس في جلب المطالب التي يحتاجونها. وقال: «أصبح اليوم زيادة ميزانية دعم المزارعين مطلب شعبي وحق مكتسب لما قام به هذا القطاع المهم خاصة خلال الأزمات التي ألمت بالبلاد مما يدعوا وقوف اخوانهم في مجلس الامة الى جانبهم استحقاق وسوف يكون المستقبل أفضل بعون الله للزراعة بالكويت». من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك، الى المشاكل التي تمر بها الزراعة بالكويت والخدمات التي يجب توفيرها في المناطق الزراعية خاصة في ظل ندرة المياه العذبة وضرورة زيادة محطاتها ومضخاتها في المناطق الزراعية وزيادة ضخ المياه المعالجة ورفع ضغط المياه خاصة في فصل الصيف والذي يعتبر ثلاثة أرباع السنة صيفا مما يتطلب زيادة المياه في تلك المناطق الزراعية.

