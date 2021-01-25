الاحتفالات الوطنية مطلع فبراير.. بالاحترازات الصحية

وطن النهار

أعلن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية عبدالرحمن المطيري ان الاحتفالات الوطنية هذا العام بالعيد الوطني الـ 60 والذكرى الـ 30 للتحرير ستنطلق رسميا مطلع فبراير المقبل تحت شعار «للسلام وطن» مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.

وقال الوزير المطيري في تصريح صحافي امس الأحد عقب ترؤسه اجتماعا للجنة ان الاحتفالات الوطنية هذا العام التي تستمر حتى 31 مارس المقبل لها طابع خاص ومميز لأنها تقام للمرة الأولى بالعهد الميمون للبلاد تحت قيادة سمو اميرالبلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأضاف ان شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام يأتي تعبيرا عن دور دولة الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي ارسى دعائمه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وواصل المسيرة المباركة سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأوضح ان الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة الشعبية «نرفع علمنا ونفتخر» التي سيتم تدشينها من وزارة الاعلام غدا«اليوم» الاثنين وهي دعوة للمواطنين والمقيمين لرفع علم البلاد من اماكن وجودهم تعزيزا لمعاني الولاء والانتماء التي جبل عليها اهل الكويت الأوفياء داعيا الجميع الى المشاركة في هذه الحملة لما يمثله علم البلاد من رمز وطني يلتف حوله الجميع حبا وتضحية وفداء.

وذكر ان وزارة الاعلام ستخصص دورة برامجية خاصة في تلفزيون واذاعة الكويت لابراز هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا وما يصاحبها من فعاليات متنوعة مضيفا ان الاستعدادت جارية نحو انتاج برامج خاصة وأغان وطنية وفلاشات تظهر هذه المناسبة العزيزة.

وبين الوزير المطيري ان وزارة الدفاع ستقيم خلال الاحتفالات عرضا عسكريا جويا بحريا ابتهاجا بهذه المناسبة بالتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في نادي الضباط كما سيتم عمل نشيد وطني غنائي بعنوان «بهجة الدار» يشارك فيه شبان وشابات الكويت كما ستقيم الهيئة العامة للشباب عدة انشطة ومبادرات شبابية.

وقال ان اللجنة الدائمة للاحتفالات الوطنية تنسق مع وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام كذلك القطاع الخاص لرفع الأعلام على مبانيها والمؤسسات التابعة لها ايمانا بأن العمل التشاركي دائمما يأتي بأفضل النتائج.

وأكد وجوب التقيد بالاشتراطات الصحية المعلنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» سائلا المولى عز وجل ان يديم على بلدنا الغالي الكويت الأفراح والنماء والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وحضر اجتماع اللجنة الدائمة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال الأحمد ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

