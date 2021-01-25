الغصاب: إشراك الشباب في تطبيق الاستراتيجية الأممية 2030

وطن النهار

أكد رئيس قسم التربية البدنية والرياضة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ا. د. عبدالله الغصاب ان الشباب يعتبر المحرك الرئيس للعمل والانجاز في شتى المجتمعات الانسانية، وأنهم القوى المحركة للنهوض بالمجتمع وهم امن الوطن وعماد الأمة وهم الاداة الرئيسة للانتاج والانجاز في المجتمع.

وأشار الى ان فئة الشباب تمتلك الحماس والتفكير المستنير والطاقة البدنية العالية التي تمكنهم من القيام بالأعمال التي قد تعجز عنها فئات اخرى عدة، مشيراً الى اهمية مشاركتهم في الأعمال التطوعية خاصة في ظل التغيرات الكونية والجغرافية والكثير من الكوارث الطبيعية والزلازل والعديد من الفيروسات والأمراض التي تحيط بنا، مؤكداً اهمية العمل الاجتماعي التطوعي للشباب في تعزيزه لانتماء ومشاركة الشباب في المجتمع، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية. وقال الغصاب في تصريح صحافي ان الشباب الكويتي يحظى برعاية واهتمام من سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد باعتبارهم ثروة حقيقية للوطن، مشدداً على ضرورة وضع الاستراتيجيات للاهتمام بالشباب الكويتي تتوافق مع استراتيجية الأمم المتحدة لشباب العالم حتى عام 2030 المقرة من الجمعية العامة.

وأكد الغصاب ضرورة الاهتمام بالقضايا الشبابية، ووضع الاقتراحات والحلول المناسبة لها لمعالجتها وفق اسس علمية فعالة، بالاضافة الى وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون الشباب، مشددا بأهمية مشاركة القطاع الخاص مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في وضع الاقتراحات والآليات لاشراك الشباب والاستفادة من وجهات نظرهم وآرائهم الثاقبة وأفكارهم وعقد حلقات حوار معهم والاستماع لهم.

وأضاف ان استراتيجية الكويت لابد وان تتوافق مع الاستراتيجية الاممية التي ركزت على ضرورة تلبية احتياجات الشباب وتعزيز دورهم والنهوض بحقوقهم بكل ما يتسمون به من تنوع في جميع انحاء العالم وضمان انخراطهم ومشاركتهم في تنفيذ واستعراض ومتابعة خطة التنمية المستدامة والبرامج الموجهة للشباب الكويتي.

وطالب بضرورة تعزيز دور الشباب في جميع المجالات وخاصة التعليم والصحة والتغير المناخي والتمكين الاقتصادي للشباب وحماية حقوق الشباب والقدرة على التكيف، بالاضافة الى خلق مناخ داعم لقضايا الشباب والمشاركة الايجابية في بناء وخدمة المجتمع وتنميته ودعم قضايا تنمية وتمكين الشباب وتوضيح الامكانيات المتنامية لدى الشباب.

واختتم الغصاب بالتأكيد على مشاركة القيادات الشابة ودعم ثقافة ريادة الأعمال والمنافسة في سوق العمل داخل مراكز الشباب، بالاضافة الى ضرورة التعاون مع المنظمات والمجالس الشبابية الدولية المتخصصة لتبادل الخبرات.

