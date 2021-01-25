«الهيئة الخيرية» و«الشؤون»: «تمكين» لتطوير العاملين في الحقل الخيري

وطن النهار

في إطار استعدادات الجمعيات والهيئات الخيرية في الكويت لأي تقييم مرتقب من جانب مجموعة العمل المالي، تكثف الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية جهودها التدريبية والتوعوية للقياديين في مجال حوكمة المؤسسات غير الربحية.

وتقود الهيئة الخيرية هذا الملف عبر مبادرة «تمكين» لتطوير أداء العاملين في الحقل الخيري بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، في برنامج تدريبي متخصص، يشمل أهم المعارف والمعلومات، والمهارات والاستراتيجيات، التي يتحتّم على العاملين بالقطاع الخيري اكتسابها؛ من أجل تطوير قدرات مؤسساتهم. وفي هذا الإطار جاءت «دورة الحوكمة المؤسسية في المؤسسات غير الربحية» للخبير في مجال الحوكمة وإدارة لمخاطر والتدقيق الداخلي والخارجي علاء أبونبعة التي نظمتها الهيئة عبر تطبيق «ZOOM» على مدى ثلاثة أيام، ولمدة أربع ساعات يومياً، بحضور أكثر من 55 مشاركاً من مجالس الادارات في مؤسسات العمل الخيري والوزرات في الكويت وبعض دول الخليج. من جانبها، قالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري إنه على مدى عامين من توقيع بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الخيرية لمسنا تطوراً نوعياً في البرامج التدريبية التي قدمتها مبادرة «تمكين» لمنتسبي العمل الخيري والقطاع الحكومي.

