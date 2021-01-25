فنان تشكيلي مصري يدخل العالمية بـ «فمه وقدمه»

الاخيرة

حول الفنان التشكيلي المصري رضا فضل فقدان اصابعه الى قوة دافعة لموهبته مستعينا بفمه وقدمه ليصبح احد اهم الفنانين التشكيليين.

واستطاع رضا فضل، من قرية شباس التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ان يتحدى اعاقته بتنمية موهبته في الرسم من خلال المشاركة في المسابقات المختلفة التابعة للمحافظات والجمهورية خلال مراحل دراسته المختلفة في المدرسة، ليكتسب خبرته في الرسم ويصبح فناناً تشكيلياً متميزاً.

وقال فضل لموقع «العربية.نت» انه على الرغم من ولادته مبتور اليدين، الا ان اعاقته لم تقف عائقاً امام طموحه وأحلامه، فاستطاع ان يلتحق بكلية التربية قسم التربية الفنية، التابعة لجامعة الأزهر، واستطاع ان يتفوق خلال دراسته في الأربع سنوات ليكون الأول على دفعته عام 2003. وبعد تخرجه حرص رضا على ان يستمر في العمل الأكاديمي في الجامعة، والحصول على درجة الماجستير عام 2014، كما حصل على درجة الدكتوراه بعدها. وتابع فضل «سبب اختياري للفن التشكيلي هو موهبتي في الرسم، وصعوبة هذا النوع من الفن تكمن في حالتي اذا لم استطع التعامل مع الأدوات الخاصة بالفن التشكيلي، ولكني تعلمت ان امسك بالقلم، واعتدت ان اخدم نفسي، لذلك لم تمثل الأدوات عائقاً لي، فأنا استطيع استخدام اي اداة دون اي معاناة».وتابع فضل: «الرسم بالفم تكمن الصعوبة فيه من خلال التركيز، وعضلات الرقبة والفكين، لكن الرسمة تكون دقيقة».وقال «أتمنى ان اكمل في الشق الأكاديمي في الكلية، وأعمل على اقامة العديد من المعارض، وأن تكون المشاركات الدولية لأعمالي بشكل اكبر».

يذكر ان الفنان التشكيلي رضا فضل حصل على الجائزة الأولى في الملتقى الدولي لفنون ذوي الاعاقة عام 2017، وميدالية بيت العرب من جامعة الدول العربية عام 1999، والميدالية الذهبية في مهرجان الشباب العربي الحادي عشر عام 2008، وشهادة التميز من اليونيسيف عام 2000، كما شارك في مهرجان الشباب بتونس عام 2005، ومثل مصر في ارمينيا عام 2013.

