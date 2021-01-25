5 نصائح طبية لتعزيز فعالية اللقاحات

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بالتزامن مع طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حول العالم، شارك الطبيب البريطاني، مايكل موسلي، نصائح يعمل تطبيقها على تعزيز فعالية اللقاح ورفع نشاط الجهاز المناعي لدى الانسان.

ووفقا للخبراء، فان اسلوب الحياة الصحي وتناول الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن يساهم برفع مناعة الشخص، ويساعده على مقاومة فيروسات عدة، بما فيها فيروس كورونا.

? تقليل الوزن.. في مقال كتبه لصحيفة «ديلي ميل»، نصح موسلي بخسارة بعض الوزن لمن يعانون من السمنة، وأشار الى ان الوزن الزائد، لاسيما في محيط البطن، كفيل بجعل الجهاز المناعي للانسان اقل فعالية.

? البروبيوتيكس والبريبيوتكس.. ينصح موسلي بتناول المواد الغذائية الغنية ببكتيريا البروبيوتكس والمفيدة بشكل كبير لصحة الأمعاء، كالألبان ومشتقاتها.

وينصح كذلك بتناول البريبيروتكس، وهي الأطعمة الغنية بالألياف، على غرار الفاصوليا والعدس والثوم والبصل، بالاضافة الى العديد من انواع الخضراوات الأخرى.

? النوم الجيد ليلا.. توصلت دراسة نفذتها جامعة كاليفورنيا الى ان الأشخاص الأصحاء الذين لم يتمتعوا بقسط كافٍ من الراحة في الليلة السابقة لتلقي مطعوم الانفلونزا لم تنتج اجسامهم سوى الحد الأدنى من الأجسام المضادة المطلوبة على مدى الأشهر اللاحقة لتلقيهم اللقاح.

? تمرين الذراعين.. اظهرت دراسة من جامعة بيرمينغهام ان الأشخاص الذين مرنوا اذرعهم قبل ساعات قليلة من تلقي لقاح الانفلونزا طوروا استجابة مناعية اقوى.

وبينما لا يزال السبب خلف ذلك غير واضح بشكل دقيق للعلماء، الا ان تمرين الذراع قبل تلقي اللقاح ثبتت فعاليته.

? توقف عن التدخين.. بينما نصح موسلي بالتوقف عن التدخين لتعزيز فعالية اللقاح، اشار الى عدد من الدراسات التي توصلت الى ان التدخين قادر على خفض فعالية اللقاحات بشكل حقيقي، ومن المحتمل ان يكون السبب هو تأثير التبغ على الجهاز المناعي البشري.

