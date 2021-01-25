علاج جيني يحمل الأمل لـ 5 ملايين إنسان يعانون الشلل

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في انجاز وصف بالاختراق العلمي الكبير، تمكنت فئران مشلولة من المشي مجددا بعدما حقنت بعلاج جيني مبتكر. وتحمل التجارب التي اجراها باحثون في جامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية، التي تعرف بجامعة النخبة، املا بالنسبة الى اكثر من 5 ملايين شخص في عالمنا يعانون الشلل. ويجري العلماء الدراسات على الفئران عادة لكونها تتشارك مع البشر في العديد من الخصائص الوراثية والسلوكية. وتمثل الدراسة الجديدة تمهيدا نحو تجريب العلاج الجديد على البشر، بعد استيفائه الشروط المتعارف عليها علميا. وقال العلماء الألمان ان الفئران المشلولة تمكنت من المشي بعد اسابيع معدودة، بعدما منحت العلاج الجيني. وتكمن فكرة العلاج ببساطة في تحفيز اعصاب الحبل الشوكي التالفة لدى الفئران حتى «تنتج نفسها من جديد»، باستخدام بروتين مهم في توجيه الاشارت بين الخلايا. وكانت هذه القوارض قد فقدت القدرة على الحركة في قدميها الخلفيتين، لكن بعد تلقيها العلاج بدأت تمشي في غضون اسبوعين الى 3 اسابيع فقط. وحث فريق العلماء الخلايا العصبية في القشرة الحسية للفئران، على انتاج نوع خاص من بروتين «هايبر انترلوكين 6»، بعدما حقنوها بفيروسات معدلة وراثيا، لكي يصل تأثير هذا البروتين الى الخلايا العصبية.

ويفحص العلماء الآن تأثير البروتين على الفئران، وهو ما قد يسمح بتحديد جدوى استخدام العلاج في التجارب البشرية.

وقال قائد الفريق ديتمار فيشر لـ«رويترز»: «العلاج الجيني لعدد قليل فقط من الخلايا العصبية، حفزها لتجديد نفسها في الدماغ والعديد من المسالك الحركية في النخاع الشوكي في وقت واحد».

وأضاف: «لقد كانت هذه مفاجأة كبيرة لنا في البداية، حيث لم يتم اثبات امكانية حدوثها من قبل بعد الاصابة بشلل نصفي».

