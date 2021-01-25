حماية كبار السن «الفائدة الأهم»

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للتطعيم اعتبر خبير أميركي بارز أن الفائدة الأبرز للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في تخفيض معدلات الوفيات من جراء «كوفيد -19». وقال المدير السابق للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض توم فريدن، إن اللقاحات «قد لا تؤدي لتخفيض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدة أشهر، لكنها قد تخفض الوفيات». وشدد فريدن على أهمية تطعيم كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما، لأن «نسبة الوفيات بين هؤلاء بسبب الفيروس تبلغ 40 في المئة» في الولايات المتحدة. وأضاف: «لذلك، إذا نجحنا في تطعيمهم في أقرب وقت، فيجب أن تبدأ معدلات الوفيات بالانخفاض».