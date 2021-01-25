«البيئة» تطلب من «التجارة» منع بيع الحطب

الاخيرة

طالب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة ومديرها العام الشيخ عبدالله الحمود وزارة التجارة والصناعة بمنع بيع اي منتجات من الاخشاب المحتطبة الا عن طريق الجهات الرسمية التي تحددها السلطات الحكومية. وقال في كتاب بعث به الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ان هذا الطلب يأتي خشية بيع تلك الاخشاب من قبل المحال المتنقلة التي يصعب السيطرة عليها كما يصعب معرفة مصدر الاخشاب المعروضة لديها. واستطرد قائلا: ان عمليات البيع في تلك المحال يجب أن تقتصر على الاخشاب المستوردة وحدها حفاظا على النباتات المعمرة في الكويت وتطبيقاً لقانون حماية البيئة.