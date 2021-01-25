فريق إنقاذ اقتصادي.. جراحة عاجلة لقضايا «مزمنة»

مال وأعمال

«الأوضاع تزداد تأزماً والاقتصاد يعاني ورطة حقيقية لم يشهدها منذ سنوات طويلة»، هكذا وصف مصدر موثوق لـ «النهار» الأزمة الاقتصادية ولهيبها المتزايد في الوقت الراهن، واصفاً الحلول بالترقيعية وغير المجدية.

ونوه المصدر عبر «النهار» الى ان الوضع الحالي يحتاج الى الاسراع في تشكيل فريق انقاذ اقتصادي، يضم ممثلين عن المالية والمركزي والتجارة والنفط والقطاع الخاص وأكاديميين متخصصين وذوي لكفاءات وطنية.

ولفت المصدر ان مهام الفريق يجب ان تكون وضع حلول فعالة وجذرية وعاجلة قابلة للتطبيق وقادرة على معالجة المشاكل الآنية بشكل متكامل.

فيما وضعت مصادر اقتصادية عدة تحدثت معها «النهار» اهم القضايا المطلوب معالجتها سريعاً في النقاط التالية:

1 - انقاذ سيولة الاحتياطي العام المتدهورة والتي تحتاج الى توافق نيابي - حكومي بشأن تمرير قانون الدين العام الذي بات طوق نجاة لعلاج ازمة السيولة الطاحنة التي تمر بها الحكومة حالياً، مع تعديل على القانون المقدم لنواب مجلس الأمة والتوافق حيال النقاط الخلافية بشأن القانون والمتمثلة في وضع آلية واضحة للسداد وكذلك كيفية التصرف في تلك الأموال.

2 - معالجة قضايا الفساد وفق منهجية تشريعية وتنفيذية صارمة، قادرة على محاصرة الفساد بكل انواعه، وتفعيل دور الجهات الرقابية التي لا يزال دورها دون المستوى المأمول، مع اعادة النظر في التشريعات والقوانين الكفيلة بمواجهة تلك الأزمة.

3 - وضع حلول عملية لتنويع مصادر الدخل، موضحاً انه ليس من المنطقي او المعقول ان تنفق الكويت اكثر من 100 مليار دولار في عقد من الزمن وتكون النتيجة صفرية في تحقيق التنوع، اذ لا تزال ايرادات الميزانية تعتمد في 90 بالمئة على النفط.

4 - العمل على محاربة البيروقراطية المزمنة والدورة المستندية العقيمة التي تواجه العديد من المشروعات ودفعت المستثمرين الى الخروج بعيداً عن الكويت، موضحاً انه لم يعد من المقبول المناداة برؤية 2035 ولا يزال المستثمر يستغرق 3 اشهر للحصول على ترخيص لشركته، في الوقت الذي يتم الانتهاء من ذلك في غضون 24 ساعة عمل في بعض الدول المجاورة.

5 - حل ازمة المشاريع التنموية المتعثرة والتي كبدت الدولة المليارات واستغرقت اوقاتاً زمنية طويلة وكان مصيرها التعثر في بعضها والالغاء في البعض الآخر، ما كبد ميزانية الدولة خسائر فادحة.

6 - القضاء على الخطط الورقية، ذات التوجهات الانشائية، التي لا جدوى منها، والتركيز على المشروعات القادرة على خلق الوظائف امام شباب الخريجين، فالحكومة وضعت برامج لتوظيف الشباب، والنتيجة تكدس القطاع العام بوظائف غير منتجة وكوادر اثقلت كاهل الميزانية لسنوات طويلة ولم تعطي مردوداً اقتصادياً يذكر.

7 - السعي لخلق قطاع خاص قادر على توظيف قدراته في المساهمة الفعالة في مشاريع التنمية، وأن يمنح فرصاً حقيقية في العمل، خاصة في قطاعات النقل والسياحة وغيرها، مشيراً انه ليس من المعقول ان تكبد شركات المال العام خسائر فادحة وفشلت في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المطلوبة منها، ويتم العمل على تعزيز سيولتها في وقت تعاني الدولة من ازمة سيولة طاحنة.

8 - العمل على اصلاح منظومة التعليم والتدريب وتأهيل خريجي الجامعات بشكل يعزز قدرات خريجي الجامعات في القطاع الخاص، والعمل على تقليص فجوة المزايا بين القطاعين الحكومي والخاص للخروج من ازمة البطالة المقنعة التي تعانيها العديد من وزارات وجهات الدولة المختلفة.

9 - المضي قدماً بتعديل التركيبة السكانية ووضع معايير واضحة لاستقدام العمالة، ووضع الضوابط الكفيلة بحماية مرافق الدولة من جهة وحقوق العاملين من جهة اخرى، مع احلال الكفاءات من العمالة الوطنية محل العمالة غير الكويتية وفق نطاق يتم تحديده بناءً على دراسة وافية وشاملة تضعها الجهات المعنية من مختلف الجهات.

10 - اعادة النظر في الدعومات المقدمة للمواطنين، وترشيدها بالشكل الذي يضمن وصولها لمستحقيها واجراء تعديلات هيكلية ومالية في الميزانية العامة للدولة ومتابعة كل ما يتم انفاقة على مشاريع التنمية.

