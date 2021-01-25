بايدن: سأُخرج 12 مليون أميركي من الفقر

مال وأعمال

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ان قطاع التعليم في الولايات المتحدة خسر اكثر من 600 الف وظيفة، موضحاً انه وقع على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وأضاف: «لم يعتقد الكثير منهم ابداً انهم سيكونون عاطلين عن العمل في المقام الأول. مثلما فعل والدي عندما اعتاد على البقاء مستيقظاً في الليل عندما كنت طفلاً، يحدق في السقف غير قادر على النوم لأنه قلق بشأن ما اذا كان على وشك ان يفقد رعايته الصحية ام لا، او ما اذا كنا سنحصل على المال لدفع الرهن العقاري بسبب الظروف الاقتصادية».

وتحدث بايدن، قبيل توقيع امرين تنفيذيين بهدف توفير اغاثة مالية لملايين الأسر، الجمعة، عن الملايين من الأميركيين العاطلين عن العمل بسبب الوباء.

وحول الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البعض، قال بايدن ان الكثيرين «يواجهون الاخلاء او الانتظار لساعات في سياراتهم... في انتظار التمكن من اطعام أطفالهم».

وقال بايدن: «هذا يحدث اليوم في اميركا. هذا لا يمكن ان يكون ما نحن عليه كدولة. هذه ليست قيم امتنا. لا نستطيع ولن ندع الناس يجوعون. لا يمكننا السماح بطرد الناس بسبب اي شيء فعلوه بأنفسهم.. وعلينا ان نتصرف. علينا ان نتحرك الآن».

وتركز الأمران التنفيذيان، اللذان وقعهما بايدن، على توسيع المساعدة الغذائية وتقديم شيكات تحفيزية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض للغاية، والآخر على رفع الحد الأدنى للأجور الى 15 دولاراً للقوى العاملة الحكومية.

وتباهى بايدن بدعم الحزبين الديموقراطي والجمهوري لخطة ادارته البالغة 1.9 تريليون دولار، للتعامل مع تداعيات الوباء.

ويتضمن مقترح الرئيس الأميركي خططاً لاجراء شيكات تحفيزية اكبر، ومزيد من المساعدات للعاطلين عن العمل والجياع والذين يواجهون الاخلاء، ودعماً اضافياً للشركات الصغيرة والولايات والحكومات المحلية، وزيادة التمويل للتطعيمات واختبارات. وقال بايدن ان بلاده تواجه اسوأ ازمة اقتصادية في العصر الحديث، مضيفا ان خطته ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر. وأكد بايدن ان «الكثير من اميركا يتألم. الفيروس آخذ في الازدياد. نحن (لدينا) 400 ألف وفاة، ومن المتوقع ان نصل الى اكثر من 600 ألف (جراء كورونا)، العائلات تعاني من الجوع. الناس معرضون لخطر الطرد. تتصاعد خسائر الوظائف مرة اخرى. نحن بحاجة للعمل». وتابع قائلا «اذا تحركنا الآن فسيكون اقتصادنا اقوى على المدى القصير والطويل».

واعتبر انه «اذا تحركنا الآن، فسنكون اكثر قدرة على التنافس مع العالم. اذا تحركنا الآن فسوف نكون اكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتنا الأخلاقية تجاه بعضنا البعض كأميركيين».

