«اتحاد الفنادق» لوزير الصحة: خسائرنا تجاوزت الـ 100 مليون دينار.. والبدء بالمرحلة الـ 5 يُنقذ الاقتصاد

مال وأعمال

دعا غازي النفيسي رئيس مجلس ادارة اتحاد اصحاب الفنادق وزير الصحة د. الشيخ باسل الصباح باعادة النظر في السماح للمقيمين المتواجدين خارج البلاد بالعودة مباشرة الى الكويت وقضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي في فنادق الكويت بدلا من قضاء هذه الفترة في دول مجاورة.

واكد النفيسي في خطاب مهم وعاجل لوزير الصحة على ان اتحاد اصحاب الفنادق يدعم قراراتكم وجهودكم التي ادت الى نتائج صحية جيدة جدا، وفي الوقت نفسه نرجو اعادة النظر بالموافقة على عودة بعض النشاطات في المرحلة الخامسة واهمها السماح «بتشغيل القاعات في الفنادق لاقامة بعض الفعاليات المحلية الضرورية، وهي على سبيل المثال لا الحصر: «حلقات تدريبية- اجتماعات عمل- مناسبات اجتماعية.. الخ مع التقيد الكامل بجميع الشروط الصحية الصادرة من الجهات المعنية». واعرب النفيسي باسمه وبالنيابة على اعضاء مجلس ادارة اتحاد اصحاب الفنادق عن خالص تقديرنا لجهود وزير الصحة وانجازاته في محاربة جائحة كورونا، متمنين لكم النجاح في القضاء على هذا الوباء.

واوضح انه كما تعلمون فان قطاعي الفنادق والطيران في العالم هما اكثر من لحق بهما الاضرار والخسائر من جراء هذا الوباء.

اما في الكويت فان قطاع الفنادق فقد كان يعاني اصلا من صعوبات وتحديات وخسائر منذ سنوات، وجاءت هذه الجائحة لتكبده خسائر جسيمة وصلت الى حوالي 100 مليون دينار في الاشهر الستة الاولى من تفشي الوباء، بالاضافة الى خسارة حوالي 25% من اليد العاملة.

واشار النفيسي الىانه وعلى الرغم من عودة معظم الفنادق الى فتح ابوابها لكن نسبة التشغيل شبه معدومة نتيجة استمرار الشروط المتعلقة بحركة السفر وعدم اقرار مجلس الوزراء للمرحلة الخامسة.

واكد النفيسي ان اقرار ما تم ذكره اعلاه يساعد في تحريك الاقتصاد الوطني دون المساس بالشروط الصحية التي تحرص الفنادق على تطبيقها بشكل صارم ودقيق.

