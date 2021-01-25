10 ملايين دينار خسائر قطاع السفر والطيران من عشوائية القرارات

مال وأعمال

توقعت مصادر في مكاتب السفر ان تبلغ خسائر القطاع خلال القرارات الاخيرة بتقليص عدد الركاب القادمين إلى الكويت عبر رحلات النقل الجوي، إلى 1000 راكب فقط يومياً اعتباراً من امس وألا تتجاوز حمولة الطائرة 35 راكبا ما يقارب من 10 ملايين دينار ما بين خسائر شركات الطيران من جراء تقليص عدد الركاب بالاضافة الى اعباء اضافية على المسافرين سواء مواطنين او وافدين.

شهدت الساعات 48 ساعة الاخيرة حالة من الارتباك في سوق السياحة والسفر خاصة مع وجود ما يقارب من 20 ألف مسافر (مواطن ووافد) خارج البلاد واصبح من الصعب عليهم العودة في ظل المواعيد المحددة مسبقا في ظل القرارات التي اعتبروها مدمرة وعشوائية وغير مدروسة وهو ما دفع نحو تضاعف أسعار التذاكر المتاحة وسط الطلب الكثيف والسعة المقعدية القليلة ليرتفع معها سعر بعض التذاكر القادمة من دبي على سبيل المثال لتسجل 550 ديناراً للتذكرة الواحدة و نحو 750 دينارا لبعض الوجهات الاوروبية.

وشددت المصادر على ان الوضع اصبح صعبا حيث شهدت أسعار تذاكر الطيران القادمة الى الكويت قفزة كبيرة تراوحت بين 200% و300%، وذلك في ظل تقليص عدد المقاعد المتاحة على متن الطائرات من نحو 200 مقعد بالسابق الى 35 مقعدا فقط، وهو ما سبب ازمة على الرحلات المحجوزة سابقا. واشارت مكاتب السفر لـ«النهار» الى ان هذا القرار جعل استمرارية مكاتب السفر في العمل صعب وذلك لان الشركات لن تستطيع ان تطير وفقا للعدد المحدد (35) وذلك وفقا للكلفة التشغيلية لها وبالتالي لن يكون لها الا شيئان لا ثالث لهما وهي زيادة اسعار الرحلات او دمج بعض الوجهات القريبة من بعضها البعض للوصول إلى الكويت، وبذلك ستصبح معظم الرحلات المشغلة إلى الكويت تصل عن طريق الترانزيت وليس طيرانا مباشرا.

وتوقعت مصادر ان مكاتب السفر خلال الـ 48 ساعة الماضية قامت باعادة جدولة ما يقارب 11 ألف تذكرة وتأجيلها الى ما بعد انتهاء القرار في 6 فبراير المقبل وذلك بالتزامن مع الغاء ما يقارب من 30 % من التذاكر المسافرة نتيجة الخوف من صعوبة العودة. واوضحت المصادر ان هذه القرارات ضربت للاسف موسما كانت تترقبه مكاتب السفر من سفر المدرسين الذين كان متوقعاً سفرهم في اجازة نصف العام والتي تصل الى ما يقارب من 45 يوما، وبالتالي جاءت هذه القرارات لتضع نهاية غير سعيدة للمكاتب المهددة بالاغلاق، الامر الذي زاد من تفاقم الخسائر بشكل مستمر، حيث لا توجد حجوزات كافية حاليا لتغطية السوق بعد القرار الأخير.

وشددوا على ان العمال البسطاء الذين اضطروا للترانزيت في دولة الامارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين وتركيا هم اكثر المتضررين خاصة ان اغلبهم مسافر وفق بادجت محدد وبالتالي في ظل القرارات الجديدة اصبحت عودتهم صعبة ووقعوا بين سندان الكلفة الاضافية للاقامة والقيم المرتفعة للتذاكر وبالتالي اصبحت عودتهم صعبة للكويت.

أكد رئيس مجلس ادارة شركة المهلب للتجارة والمقاولات المالكة لمكتب المهلب للسياحة والسفر خالد العبد الغني ان القرارات الاخيرة المتخذة في مواجهة انتشار الجائحة اطاحت بقطاع الطيران والسياحة والسفر ارضا وسيدمره وجعلت الوضع صعبا على مكاتب الطيران، لافتا الى ان تخفيض عدد الركاب المسموح بنقلهم إلى الكويت بنسبة 80 في المئة بصورة مفاجئة، يُعد كارثة بكل المقاييس سواء على الشركات أو الركاب. واكد العبد الغني أن ترك الأمر لعوامل العرض والطلب يدفع نحو تضاعف سعر تذكرة السفر عدة مرات لتصل الى الف دينار وهي مستويات لا يتحمل كلفتها المسافر سواء من المواطنين او الوافدين.

واضاف العبد الغني انه منذ صدور القرارات الخاصة سوق السفر يشهد حالة من الارتباك الشديد، بعد الإعلان عن تقليص عدد الركاب، ارتفع معها الطلب على الرحلات المتوافرة لتنعكس على قيمة أسعار التذاكر بصورة تتجاوز نسبة الـ 300 في المئة.

واشار العبد الغني الى ان عدد الركاب المتضررين سيشكّل عامل ضغط جديداً على معدلات الطلب، إلى جانب الطلب الجديد على الرحلات من قبل الراغبين في العودة إلى الكويت، وهو ما سيدفع في ارتفاع أسعار تذاكر العودة إلى الكويت، بصورة قد تصل إلى 6 أضعاف قيمة التذكرة في السابق، لتصل الى 500 دينار بحد ادنى للوجهات المجاورة بينما سيبلغ سعر تذكرة عودة الدرجة الاقتصادية إلى الكويت من أوروبا 750 ديناراً .

